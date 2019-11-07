Основной темой заседания стало будущее расширения Евросоюза, однако евродепутаты спросили Хана и об отношениях с Беларусью. «Наша цель — завершить, наконец, работу над „Приоритетами партнерства“. В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце», — заявил еврокомиссар





Как известно, Брюссель и Минск ведут переговоры о документе под названием «Приоритеты партнерства». В Евросоюзе заявляют, что это соглашение, призванное создать новые рамки для взаимодействия, знаменуют «новый этап» в отношениях с Беларусью.





Строительство АЭС в Беларуси вызывает недовольство в Литве. В Минске все претензии отвергают.









Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва примет все меры, чтобы энергия с БелАЭС не попала на рынок всех стран Балтии.





Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. На днях президент Литвы Гитанас Науседа попросил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце БелАЭС.





«Речь идет не об обувной фабрике, где можно применить любые требования качества во время процесса производства. Мы говорим об атомной станции в центре Европы», — подчеркнул литовский президент. «Я думаю, что мы не можем допустить функционирование потенциально опасной АЭС», — отметил он.





Напомним, на следующей неделе состоится первый за последние несколько лет визит президента Беларуси Александра Лукашенко в страны ЕС. 12 ноября он посетит Австрию.

