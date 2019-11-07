На избирательном пикете кандидат в депутаты побрил половину головы

Это произошло 7 ноября в Минске. Лазарев выступает против "закона о отсрочках", по которому молодые люди имеют только одну отсрочку от армии на получение образования, передает "Еврорадио"





Роль "военкома", который "забривает" парня в армию, исполнил Павел Виноградов, бывший политзаключенный, который иногда делает прически общественным активистам в своем домашнем барбершопе "15 суток".





Также во время этого пикета ребята решили покрасить траву в зеленый цвет. Они считают, что забирать в армию потенциальных аспирантов — это всё равно, что топить печку деньгами. Кампания Лазарева проходит под хэштегом #учёбаважнее.