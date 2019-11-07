Хорошо, когда твой отец — влиятельный человек! Можно рассуждать о судостроительстве, реконструировать какой-нибудь значимый университет или, например, владеть своей медиаимперией в Казахстане. Другое дело, что иногда шкала желаний от нормальных параметров отклоняется далеко за пределы не только разумного, но и законного, а то и просто человечного. Папа ведь защитит — почему бы и не повеселиться? Отрезать кому-нибудь уши, выжечь свой инициал на груди изнасилованной жертвы или просто взять пару миллиардов долларов отката.





И это чувство вседозволенности пьянит. Но в один прекрасный момент папа умирает, и ты, весь такой воздушный и с бензопилой в руке, оказываешься перед разъяренной толпой народа, который еще вчера тебя обожал, боготворил и опасался. Или, что, может, даже хуже, перед папиным заместителем, который вчера был дядя Гура, а сегодня — твой злейший враг (точнее, ты его враг, но это уже частности).





В итоге ты, будучи одновременно палачом и жертвой, оказываешься перед настоящей развилкой судьбы. Если очень повезет, тихо и спокойно отдашь все свои привилегии и будешь жить где-нибудь вдалеке от родины, вздрагивая от звонков любопытных журналистов. Нет — тебя ждет забвение (в лучшем случае), тюрьма или смерть. Все логично: у преемника твоего папы тоже ведь есть дети. Вот как сложилась жизнь лишь некоторых «замечательных детей».









Николае Чаушеску-младший









Младший сын самого известного румынского диктатора (кроме графа Дракулы, конечно) Николае Чаушеску-младший прочно занимает первые места всех хит-парадов самых жестоких отпрысков диктаторов всех времен и народов. Надо сказать, это спорное утверждение: те же сыновья Саддама Хусейна пострашнее были. Но Чаушеску-младший творил свои дела пусть и в социализме, но в европейской части, а там такие штуки не очень приняты. В частности, не принято насиловать всех подряд женщин, встречающихся Нику на пути. Это почти не аллегория: сын румынского диктатора был слишком охоч до противоположного пола, поэтому переходил за грань: однажды он даже изнасиловал 14-летнюю гимнастку Нади Команечи сразу после того, как она вернулась с Олимпиады из Монреаля с пятью медалями. Некоторые величали Чаушеску-младшего «гением Карпат», однако другое прозвище — Дракулито — подходит, конечно, куда больше.





Кроме всего прочего, Нику Чаушеску питал слабость к автомобилям и карточным играм, ради чего едва ли не каждую неделю мотался в Лас-Вегас. Страсть была настолько сильна, что его отец даже запретил в Румынии бридж. (Это вообще свойственно диктаторам: назло врагам разбомбить Воронеж и добиться отмены выдачи виз в США… Ну, в общем, ты понял.) Не помогло: Нику проигрывал целые состояния. И пил, пил много и беспробудно. В 1989 году, когда семейство Чаушеску было арестовано, Нику на суде даже не смог сказать, отдавал ли он приказ стрелять по демонстрантам во время румынского восстания, — признался, что был в длительном запое.





Судили, к слову, Чаушеску-младшего не за изнасилования, а за финансовые злоупотребления и, конечно, по обвинению в том, что он открыл огонь по демонстрантам — тогда погибло 89 человек. Нику получил 20 лет тюрьмы, но уже в 1992 году его отпустили доживать свой век с циррозом печени. В румынском народе ходит байка, что в последние годы жизни Нику в рыжем пальто ходил в районе вокзала в Бухаресте и приставал к прохожим со словами: «Налей кружечку опохмелиться, мой папа построил твою страну». В 1996 году цирроз оказался сильнее печени Дракулито, и он скончался при подготовке к операции в венской больнице (друзья даже подсуетились и собрали денег в качестве авансового залога).





Другие дети клана Чаушеску прожили жизнь более длинную, но вряд ли очень счастливую. Средняя сестра Зоя умерла от рака в 2006 году, в последние годы почти не общаясь с людьми вокруг, а старший сын Валентин стал физиком-ядерщиком, ездит в США с лекциями (да, даже у него есть виза, а у тебя нет — смирись), но при этом категорически уклоняется от общения с любыми журналистами. Правда, во время матчей футбольного «Стяуа», которые Чаушеску иногда посещает, ему устраивают овацию, ведь раньше он считался «добрым гением» команды — дарил игрокам деньги и иногда даже машины за победы. Сразу видно, что старший сын Чаушеску — приемный.





Гульнара Каримова









Старшую дочь почившего в бозе примерно год назад узбекского диктатора Ислама Каримова нельзя назвать эталоном жестокости, но и добрым ангелом она отнюдь не является. Нет, вообще-то список ее добродетелей вполне обширен: она и модельер, и организатор общественного фонда по культуре Узбекистана, и ювелир, и даже «независимый политолог» (говорят, это убойная шутка в предместьях Ташкента). А как она поет! А вот как!









Говорят, для дочери узбекского президента, которая выступала под псевдонимом Googoosha, песни писал сам Макс Фадеев (про нее точно одну песню написал). Впрочем, даже этот примечательный факт не оправдывает то, что параллельно со своим творчеством Гульнара Каримова не стеснялась брать многомиллионные откаты за доступ к узбекскому рынку и узбекским потребителям с иностранных компаний. Общая сумма ущерба, озвученная официально в середине лета этого года, равняется двум миллиардам долларов и еще какой-то мелочи — кажется, около 30 миллионов евро. Сгубило, правда, Каримову не столько это, сколько непреодолимое желание подвинуть отца на троне. Это аукнулось ей домашним арестом, а потом и тюремным сроком, и некоторое время вообще активно поддерживался миф, что Каримова уже давно мертва.





После смерти отца в 2016 году Гульнара Каримова была предъявлена миру не сразу, а только этим летом, и то лишь для того, чтобы предъявить ей новые обвинения. Для новой власти в лице Шавката Мирзиёева 45-летняя дочь предыдущего тирана — неудобный рассказчик о том, в чем и сам Мирзиёев мог быть замешан. Убивать Каримову не будут, но сидеть в неволе она будет еще очень долго. Впрочем, было бы куда выходить: благодаря ее папе, да и самой Каримовой, Узбекистан прочно занимает нижние позиции во многих правозащитных рейтингах (пока еще ниже России), а бедность в стране — колоссальная (пока еще выше России).









Мурад Ниязов









Про сына создателя современного Туркменистана, то есть Туркменистана уровня где-то XI века, Сапармурата Ниязова известно немного. Мурад Ниязов при живом папе мог бы жить припеваючи, а его уникальности просто посвятили бы очередную главу «Рухнамы». Действительно, привилегий у сына Туркменбаши могло быть несчетное количество. А как еще может быть у человека, чей отец заставил целый народ поклоняться словам «Зачем нам такое количество больниц? Если люди заболеют, они могут приехать в Ашхабад»? Тем не менее отец в университетские годы вытурил сына в Ленинград, где вскоре тот принял гражданство России. Связь с Родиной Мурад не терял, однако говорят, что отец лично запретил ему жить в Туркменистане (оно и верно, в Петербурге интереснее).





Пробыв какое-то время следователем транспортной прокуратуры, Мурад начал заниматься торговлей в самом широком смысле этого слова. Торговал и каракулем, и танками. Однажды даже продал туркменский газ Украине, получил взамен триста танков и «толкнул» их Пакистану. Говорят, Ниязов был сильно зол (потому что никто не смеет вести бизнес за спиной маленького Сапармуратика, никто!), и поэтому сыну как раз и запрещено было возвращаться в Туркменистан на постоянной основе. Зато было разрешено заниматься торговлей: по большому счету, именно в руках Мурада был весь алкогольный бизнес в стране. Это позволило ему хорошенько развлечься в казино: как-то в Мадриде Ниязов спустил за ночь 12 миллионов долларов! А в следующий раз в Анкаре — сразу 20 миллионов! Когда Мурад отказался выплачивать проигрыш, его даже задержали, и только вмешательство влиятельного папы избавило Ниязова-младшего от неприятностей.









В 2006 году, когда старший Ниязов умер, младшего как единственного наследника всерьез готовили на царство. Но тут вылез дантист-артиллерист, и Ниязов-младший поспешно ретировался аж в Вену. Там он какое-то время жил светской жизнью, а потом Гурбангулы Бердымухамедов стал отбирать у него весь бизнес. К слову, говорят, что Бердымухамедов сам внебрачный сын Сапармурата Ниязова (что там ваша «Игра престолов»!). После этого с 2011 года о Мураде Ниязове неизвестно ничего, и некоторые эксперты по Центральной Азии всерьез полагают, что сын человека, называвшего себя Спасителем Туркменистана, уже давно покоится в земле.





Сыновья Саддама Хусейна





Но вернемся к отборному трэшу, которым занимались потомки великих диктаторов современности: изнасилования, убийства, казни — вот это все. Особых успехов в этом добились два сына иракского тирана Саддама Хусейна — Удей и Кусей. Старшенький был известен всему Ираку как настоящий сорванец: он насиловал и убивал женщин, порой с особой жестокостью. Некоторых девушек доставляли к Удею прямо с улицы, а после изнасилования он выжигал у них на теле свой инициал.





Но и мужчинам доставалось не меньше. Известно, что Удей являлся палачом нескольких иракских спортсменов: он любил их пытать и убивать за спортивные промахи. Двойник Удея Латифа Яхиа (да, дети диктаторов могут себе позволить двойников, которые будут ходить за тебя на работу и под пули несчетного количества врагов) вспоминал, как был наказан боксер, проигравший какой-то не самый важный бой. «Удей сначала правым, потом левым кулаком разбил ему лицо. Потом продолжил избиение жгутом скрученных электрических проводов. Затем бритвой сделал несколько глубоких надрезов на коже и сбрил несчастному брови, что у мусульман считается одним из самых больших унижений. Наконец Удей позвал охранников и приказал: «В подвал его, и кончайте!” Охранники утащили боксера в подвал здания Национального олимпийского комитета, где оборудованы пыточные комнаты, и там он пропал бесследно, как и многие другие».





Надо полагать, этого достаточно, чтобы понять, какой властью обладали сыновья Саддама. Добавим лишь пару слов про Кусея: он возглавлял тайную полицию в Ираке. Вопросы есть?





Сложилась судьба двух братьев-садистов предсказуемо. Когда режим Саддама пал, а сам он стал прятаться по подвалам, сыновья попали под раздачу первыми. 22 июля 2003 года в ходе шестичасового штурма Удей и Кусей были убиты, а их тела долго не выдавали для похорон. В итоге, конечно, их похоронили, даже с некими почестями, однако большая часть иракцев вздохнули после их смерти с облегчением. Всерьез горевали разве лишь боевики армии Саддама да Муаммар Каддафи.





Ганнибал Каддафи





Детям Муаммара при жизни тоже досталось почти все из земных благ, а особенно брал от жизни все один из сыновей с красивым именем Ганнибал. Как-то он купил лайнер с бассейном для акул. А еще он очень любил бить женщин. Ганнибал частенько избивал свою жену — в 2009 году полицейские в Лондоне с боем отбили истекавшую кровью женщину от телохранителей Ганнибала.





Не сильно сын Каддафи церемонился и с другими людьми: в 2005 году он избил в Копенгагене, в доме ливийского консула, специально похищенного мигранта (умеют же люди ни в чем себе не отказывать). В 2008 году Ганнибала и его жену арестовали по подозрению в избиении двух сотрудников женевского отеля. Да, дорогой читатель, ты не ослышался. Жена была не только избита, но и любила побить людей вокруг себя сама. Известна история, когда жена Ганнибала (ее, кстати, зовут Алина) избила няню своего ребенка и облила ее кипятком за то, что та не хотела бить этого ребенка, а тот плакал. Вот что надо было описывать в пояснительной записке к законопроекту о декриминализации домашнего насилия!





Когда Каддафи-старшего и двух его сыновей убили в ходе революции, Ганнибал и его войско домашних берсерков отправилось в Алжир в поисках убежища. Какое-то время о нем не было ни слуху ни духу, но в декабре 2015 года его сначала похитили, а потом отпустили деятели шиитской группировки в Ливане.





Правда, воздухом свободы Ганнибал дышал недолго: через два дня его задержала ливанская ФСБ — и всего лишь за сокрытие информации о пропаже проповедника Мусы ас-Садыра аж 37 лет назад! А все эти избиения — ну ладно, бывает, сын Каддафи все-таки. Дальнейшая судьба Ганнибала пока неизвестна.