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В Беларуси назвали 56 новых сенаторов

7 ноября в Беларуси депутаты местных советов путем тайного голосования избрали сенаторов.

Национальное собрание в нашей стране состоит из Совета Республики и Палаты представителей. В первый членов избирают депутаты местных Советов (по 8 от каждой области и Минска), а также назначает руководитель государства (также 8 человек) — всего 64 человека, во второй — выбирают на парламентских выборах (они назначены на 17 ноября), передает "Еврорадио".

Результаты голосования уже известны, неожиданностей не произошло — депутаты поддержали столько кандидатур, сколько было выдвинуто. В результате Совет Республики сильно обновится, в нем остались считанные сенаторы из прошлых созывов. Среди членов СР подавляющее большинство беспартийные.

 

От Минска сенаторами стали:

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии;

Андрей Иванец, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси;

Марина Ильина, директор гимназии № 10;

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии;

Татьяна Рунец, начальник главного управления Министерства финансов по г. Минску;

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ;

Сергей Сивец, заместитель директора, руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Из этих сенаторов только Руммо был в Совете Республики прошлого созыва.

 

Сенаторов от Минской области выбрали в Молодечно:

Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий";

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова;

Александр Бачило, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома;

Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ;

Калина Капуцкая, директор средней школы №14 г. Молодечно;

Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината "Дзержинский";

Наталья Якубицкая, председатель Миноблсовета депутатов;

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го созыва.

Головатый и Суконко уже были членами СР.

 

От Брестской области:

Александр Карпицкий, главный врач областной больницы доктор медицинских наук, профессор;

Василий Маркевич, директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района;

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома;

Юрий Наркевич, председатель областного Совета депутатов;

Тамара Шатликова, руководитель областной коллегии адвокатов;

Анатолий Шолтанюк, председатель Жабинковского райсовета;

Валерий Хроленко, директор ОАО "Парохонское";

Ирина Сачковская, заведующая нотариальной конторой Пинска.

Среди этих новых сенаторов Маркевич единственный был в нынешнем составе СР.

 

От Витебской области:

Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома;

Елена Пантюхова, директор региональной телерадиокомпании "Витебск";

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медуниверситета;

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома;

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома;

Татьяна Полушкина, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Машерова;

Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк";

Владимир Матвеев, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой".

 

От Гомельской области:

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Коммунистической партии Беларуси;

Александр Ляхов, гендиректор РУП производственного объединения "Белоруснефть";

Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива народного цирка имени Валерия Абеля;

Владимир Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы;

Алексей Неверов, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ;

Олег Слинько, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря";

Андрей Шишкин, главный редактор газеты "Свабоднае слово";

Феликс Яшков, начальник Гомельской таможни.

Ляхов ранее уже избирался в СР.

 

От Гродненской области:

Олег Романов, первый проректор Гродненского государственного университета имени Купалы;

Александр Шишко, председатель СПК "Озеры Гродненского района";

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома;

Екатерина Серафинович, главный редактор "Лідскай газеты";

Эльвира Сороко, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея;

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медуниверситета;

Игорь Гедич, директор Гродненского областного драмтеатра;

Валентин Байко, заместитель директора по развитию предприятия "Конте Спа".

 

От Могилевской области:

Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ "Беларусбанк";

Сергей Анюховский, директор ОАО "Красный пищевик";

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ;

Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени Кулешова;

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы;

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД;

Алексей Кушнаренко, гендиректор государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз";

Олег Портник, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец".

 

ЦИК объявит официальные результаты этих выборов 12 ноября.
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