— Сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении десяти человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека. Сегодня Верховный суд еще будет рассматривать одну жалобу — будет решаться вопрос восстановления в статусе кандидата человека, чья регистрация отменена, — отметила Лидия Ермошина.





Ермошина отметила, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ.





— А где еще около 200? То есть, они поленились даже составить эту программу и предоставить ее СМИ. Не все выступали по телевидению, радио и участвовали в дебатах. Даже в Минске, где во всех округах больше двух кандидатов, некоторые дебаты шли с участием двух кандидатов в депутаты. Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание, — скaзала Ермошина.









Глава ЦИК добавила, что есть и те, кто ведет себя достаточно активно. Правда, «многие активны исключительно в написании жалоб и требуют, чтобы избирательные комиссии за них работали».





— Вплоть до того, чтобы за них подавали предвыборную программу в средства массовой информации, — сказала Ермошина.





Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.