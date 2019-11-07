Пошла писать губерния: на сегодня есть 17 вариантов новой Конституции

Об этом он заявил во время встречи с избирателями в средней школе №40 Могилева 5 ноября. Сейчас Марзалюк опять баллотируется в Палату представителей по Могилевско-Ленинскому округу № 84. Запись выступления опубликовал местный сайт mspring.online





«А теперь самое важное — чем будет заниматься новый парламент и чем я буду заниматься, если вы мне окажете доверие. Мы еще не ощущаем, что мы находимся на сломе эпох. Беларусь за 25 лет прошла очень большой, сложный, тяжелый и абсолютно неоднозначный путь. Вместе с тем мы сохранили государство со всеми его атрибутами. Мы смогли не провалиться. Но мы использовали тот ресурс, в том числе, скажем так, ресурс советский, который был», — начал свое выступление кандидат в депутаты.





«Поэтому важнейшая задача для парламента, для тех, кто придет, — это работа над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы. Ясно, что все это будет проходить через референдум. Ясно, что все это будет проходить с учетом мнения абсолютного большинства граждан», — объяснил он.





«В целом изменилось общество. Учителя, конечно, это чувствуют. Да, в своих аудиториях они чувствуют это очень точно. Несколько десятков тысяч открылось только долларовых, легальных миллионеров. Только в одном Минске. Изменилась структура общества. Масса людей, которые занимаются малым и средним бизнесом. Умное государство, понимая изменение этой структуры, понимает, что необходимо менять и политическую систему, менять Конституцию, в том числе. С учетом этих нюансов», — объяснил логику власти депутат.





«Есть на сегодняшний день 17 разных вариантов Конституционного акта. Конституционный акт предусматривает перераспределение, то, что я могу сказать… Самые важные конституционные изменения — это перераспределение властных функций, это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра и правительство в целом, это административно-территориальная реформа, реформа местного самоуправления. Именно белорусская власть, которую обвиняют во всех грехах, абсолютно осмысленно будет идти на большую либерализацию, большую свободу в этом направлении. Для нас самое главное — сохранить беларусскую государственность, сделать Беларусь полностью легитимной, адекватной страной в мире, признанной всеми», — резюмировал Марзалюк.





Напомним, про обновление Конституции много говорилось весной. Александр Лукашенко в ходе апрельского послания заявил, что поручил Администрации президента начать новый этап по ее подготовке с привлечением ученых, общественности, партий. По его словам, на тот момент еще не была сформирована кон пция изменений. В августе 2019 года председатель нижней палаты Национального собрания Владимир Андрейченко заявлял, что парламент еще не вовлечен в работу над новой Конституцией.