Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Стала известна программа визита Лукашенко в Вену

Стала известна программа визита президента Беларуси в Австрию. Он состоится 12 ноября. Анонс мероприятий от федеральной пресс-службы размещен на ots.at.


Утром Александра Лукашенко примет федеральный президента Австрии Александр Ван де Беллен. Именно по его приглашению президент Беларуси посетит Вену. Запланирована совместная фотосессия, а также пресс-подход двух президентов.

Во второй половине дня запланирована встреча и переговоры со спикером австрийского парламента Вольфгангом Соботкой. Вместе они затем примут участие в беларусско-австрийском экономическом форуме.

В программе мероприятий для прессы не упоминаются переговоры с канцлером Себастьяном Курцем. Однако в ней присутствует окно около двух часов в дневное время.
Reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru