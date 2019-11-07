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Претендент, заподозренный в белорусофобии, стал сенатором

Сегодня избраны сенаторы от Гомельской области.

Состоялось заседание депутатов Советов депутатов базового уровня региона, на которое из всех районов области были делегированы 420 человек. Именно они путем тайного голосования избрали в Совет Республики восемь представителей от Гомельской области. 

Как сообщает "Гомельская правда", все кандидаты набрали необходимое для избрания число голосов. В том числе главный редактор газеты  "Сваьоднае слова" Андрей Шишкин, чье имя связывают с антибелорусскими скандалами

Совет Республики — верхняя палата белорусского парламента. В ее состав входят 64 сенатора. Местные советы (и Минский городской) избирают 56 членов: по восемь от каждой области и Минска. Еще восемь сенаторов назначает Президент.
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