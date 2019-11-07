Претендент, заподозренный в белорусофобии, стал сенатором

Состоялось заседание депутатов Советов депутатов базового уровня региона, на которое из всех районов области были делегированы 420 человек. Именно они путем тайного голосования избрали в Совет Республики восемь представителей от Гомельской области.





Как сообщает "Гомельская правда", все кандидаты набрали необходимое для избрания число голосов. В том числе главный редактор газеты "Сваьоднае слова" Андрей Шишкин, чье имя связывают с антибелорусскими скандалами





Совет Республики — верхняя палата белорусского парламента. В ее состав входят 64 сенатора. Местные советы (и Минский городской) избирают 56 членов: по восемь от каждой области и Минска. Еще восемь сенаторов назначает Президент.



