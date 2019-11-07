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Минск уже избрал своих представителей в Совет Республики

В Минске избрано 8 членов Совета Республики Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.


Это:

директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский;

главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец;

директор гимназии № 10 Марина Ильина;

директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо (единственный из сенаторов прошлого созыва, кто снова будет представлять столицу в верхней палате парламента);

начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец;

заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович;

заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец;

председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

Такое решение принято сегодня на заседании Минского городского Совета депутатов, которое прошло в городской ратуше. 


Итоги выборов ЦИК огласит 12 ноября.

Совет Республики - одна из двух палат парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства. При этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент. Членом Совета Республики может стать гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области либо Минска не менее пяти лет. Выдвигаться в сенаторы не могут те, кто имеет судимость. Также один и тот же человек не может одновременно являться членом двух палат парламента. Нельзя быть одновременно и членом Совета Республики, и членом правительства. Не допускается совмещение обязанностей сенатора с одновременным занятием должности Президента или судьи.
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