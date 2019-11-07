Минск уже избрал своих представителей в Совет Республики





Это:





директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский;





главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец;





директор гимназии № 10 Марина Ильина;





директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо (единственный из сенаторов прошлого созыва, кто снова будет представлять столицу в верхней палате парламента);





начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец;





заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович;





заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец;





председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.





Такое решение принято сегодня на заседании Минского городского Совета депутатов, которое прошло в городской ратуше.









Итоги выборов ЦИК огласит 12 ноября.





Совет Республики - одна из двух палат парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства. При этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент. Членом Совета Республики может стать гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области либо Минска не менее пяти лет. Выдвигаться в сенаторы не могут те, кто имеет судимость. Также один и тот же человек не может одновременно являться членом двух палат парламента. Нельзя быть одновременно и членом Совета Республики, и членом правительства. Не допускается совмещение обязанностей сенатора с одновременным занятием должности Президента или судьи.