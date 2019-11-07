



«Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 октября накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше чем вчера»», — написал Савиных в Фейсбуке.





А ведь еще несколько дней назад кандидат-депутат собирал полный зал! В отличие от кандидата Игоря Борисова, прославившегося после публикации снимка пустого зала Минского колледжа.









Фото являлось доказательством того, что на встречу с кандидатом никто не пришел.