Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт: на встречу с кандидатом-дипломатом не пришел ни один избиратель

Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется в парламент, сфотографировался в пустом зале и потроллил другого кандидата — лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.


«Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 октября накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше чем вчера»», — написал Савиных в Фейсбуке.

А ведь еще несколько дней назад кандидат-депутат собирал полный зал! В отличие от кандидата Игоря Борисова, прославившегося после публикации снимка пустого зала Минского колледжа.


Фото являлось доказательством того, что на встречу с кандидатом никто не пришел.
UDF.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru