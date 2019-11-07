В отчете отмечается, что беларусские власти проигнорировали ряд существенных рекомендаций ОБСЕ, включая касающиеся состава избирательных комиссий, отмены ограничений на деятельность кандидатов, а также подсчета голосов.





Наблюдатели отмечают, что лишь в немногих участковых избирательных комиссиях присутствуют представители оппозиционных групп, причем их число непропорционально мало.





Избирательный кодекс не менялся с предыдущих выборов, однако были приняты НПА, ограничивающие права на проведение собраний, вероятно имеется в виду постановление Совмина, установившее тариф на услуги милиции при проведении массовых мероприятий.









Было зарегистрировано 560 кандидатов из 703 выдвиженцев. ОБСЕ отмечает избирательное применение законодательства при регистрации кандидатов, а также при последующей отмене регистрации для некоторых из них.





ОБСЕ указывает на сдержанный характер кампании, ограниченное количество мероприятий, зарегулированность многих аспектов избирательной кампании. Кандидаты с одной стороны имеют право на свободное проведение собраний, но это право ограничено для других политических акторов.