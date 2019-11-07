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Центризбирком: число кандидатов в депутаты сократилось до 523 человек

Количество кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания сократилось с 560 до 523 человек, сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.



"По состоянию на утро 6 ноября их было 523 кандидата. Сняли свои кандидатуры 29 человек. Десяти претендентам - регистрация отменена комиссиями за нарушение закона, и восстановлены комиссиями и судом 2 человека", – сказала Ермошина во время онлайн-брифинга в среду.

Как сообщалось, первоначально избирательные комиссии зарегистрировали 560 кандидатов в депутаты. Всего документы на регистрацию подавали 703 человека.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что на текущий момент аккредитовано 523 международных наблюдателя за выборами. "Большая часть – это наблюдатели от СНГ, это миссия ШОС, от ОБСЕ их пока немного – их приезд мы ожидаем на следующей неделе.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси пройдут 17 ноября.
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