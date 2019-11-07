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Литва хочет увеличить численность своей армии

Правительство Литвы разработало законопроект, который предусматривает увеличение численности вооруженных сил страны на четверть.


Lietuvos kariuomenė/Facebook

Далее законопроект будет рассмотрен литовским сеймом, сообщает DW.

В документе указывается, что общее число военных в литовской армии к 2024 году должно возрасти с 21 290 человек до 26 500. Количество профессиональных военных составит от 11 400 человек до 15 600 по сравнению 10 618 контрактниками, служащими в армии в 2019 году.

Новый законопроект предлагает увеличить количество генералов и старших офицеров, а также предельное количество резервистов, призываемых на ежегодные сборы.

В 2024 году планируется также создание нового батальона логистики на западе страны. Он будет причислен к мотопехотной бригаде Жемайтия, в которую сейчас входят три батальона и артиллерийский дивизион.


В состав литовской армии входят как призывники, так и контрактники. 15 сентября 2008 года был отменен призыв на срочную военную службу. Однако в 2015 году он был временно восстановлен «в связи с возможной агрессией России против Литвы».
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