











Этот праздник считался главным государственным в СССР. После распада Союза почти во всех бывших советских республиках отказались от чествования торжества. Беларусь — исключение.





Октябрьская революция произошла в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года. Она повлияла на ход всей мировой истории.





В результате вооруженного восстания было свергнуто временное правительство, к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов.





26 октября 1927 года Президиум ЦИК СССР постановил:





Годовщина Октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней — 7 и 8 ноября. Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР.





В СССР в честь праздника проходили демонстрации трудящихся и парады.