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Мы - единственные: в Беларуси 7 ноября отмечается день Октябрьской революции

Государственные праздники в Беларуси установлены согласно Указу президента от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». И 7 ноября — это общереспубликанский праздничный день.




Этот праздник считался главным государственным в СССР. После распада Союза почти во всех бывших советских республиках отказались от чествования торжества. Беларусь — исключение.

Октябрьская революция произошла в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года. Она повлияла на ход всей мировой истории.

В результате вооруженного восстания было свергнуто временное правительство, к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов.

26 октября 1927 года Президиум ЦИК СССР постановил: 

Годовщина Октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней — 7 и 8 ноября. Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР.

В СССР в честь праздника проходили демонстрации трудящихся и парады.
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