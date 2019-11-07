Согласно календарному плану Центризбиркома, 7 ноября пройдут заседания депутатов местных Советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Мингорсовета по выборам членов верхней палаты белорусского собрания. Итоги выборов должны быть окончательно подведены не позднее 22 ноября.





Состав Совета Республики - 64 члена. Восемь сенаторов назначаются президентом Беларуси. Остальные избираются тайным голосованием местными Советами депутатов базового уровня по восемь членов палаты от каждой области и города Минска.









Членом Совета республики может быть гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. Кроме того, кандидатами в члены верхней палаты парламента не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Член Совета Республики также не может быть одновременно членом правительства.





Выбору в Палату представителей (нижнюю палату) пройдут в Беларуси 17 ноября.