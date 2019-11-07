В августе 2014 года глава Украины принял участие в саммите, который проходил в Минске и был посвящен ситуации на Донбассе. В феврале 2015 года Порошенко также посетил Минск, где прошла встреча «нормандской четверки» с повесткой по урегулированию военного конфликта на Юго-востоке Украины. Последний известный визит Порошенко в должности президента состоялся в октябре прошлого года, когда он посетил Гомель, где прошел I Форум регионов Украины и Беларуси.





Не исключено, что помимо официальных вояжей в Беларусь были и другие, которые теперь уже бывший президент Украины тщательно скрывал. По сведениям «Сильных новостей» , с августа 2016 года по март 2019-го в аэропортах Минска и Гомеля как минимум четыре раза приземлялись самолеты, зафрахтованные через посредников от имени Порошенко. С какой целью? В этом сейчас разбирается Государственное бюро расследований Украины.





К месту заметить, что в Украине процедура возбуждения уголовных дел довольно проста — достаточно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможном совершении преступления тем либо иным лицом, и это является основанием для открытия дела. После неудачного для Порошенко исхода президентских выборов на него такие заявления посыпались пачками. В настоящее время его имя упоминается в более чем десятке уголовных дел. Сам же он пока фигурирует в качестве свидетеля.









Поводом для возбуждения одного такого дела стала история, которую раскопали журналисты. В январе прошлого года в украинских СМИ появились публикации о том, что Петр Порошенко и его семья летали отдыхать на Мальдивы по чужим паспортам. По данным журналистов, Петр Алексеевич покидал Украину не через официальные зоны пограничного и таможенного контроля, а через «задние ворота» аэропорта «Киев» (Жуляны).





Ну, а дальше — больше. Когда Порошенко потерял власть, на него и начали писать заявления. В данном случае речь идет (дальше цитата из материалов дела) «о вероятной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов бывшим Президентом Украины и должностными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб».





Чем это расследование завершится, сказать сложно, однако следователи отрабатывают дело по полной программе. В настоящее время они получили разрешение суда на выемку документов у частной компании, которая занимается организацией и обслуживанием международных перелетов VIP-персон. В распоряжении следствия имеются данные о нескольких десятках взлетов из Ки а и посадок самолетов чартерных рейсов, на борту которых мог находиться Петр Порошенко. Сведения касаются полетов с декабря 2015 года по март 2019-го.













География весьма широка: от Москвы и Лондона до Стамбула и Японии. При этом частные самолеты, на которых мог находиться Порошенко, четырежды приземлялись в Беларуси: по два раза в Минске и Гомеле.





Первая посадка, согласно списку следствия, была зафиксирована 3 августа 2016 года. Борт вылетел из Киева, приземлился в аэропорту Хеугесунн (Норвегия), потом была посадка в Минске и возвращение в Киев. Можно предположить, что посадка в столице Беларуси была промежуточной, например, для дозаправки.





А вот рейс в Гомель 11 ноября 2016 года явно имел некую конкретную цель. Самолет взлетел из Киева, приземлился в аэропорту Гомеля, а затем вернулся домой. Аналогичный полет состоялся 1 января 2017 года по маршруту Киев —Гомель — Киев.





Последним в списке следователей значится рейс, датированный 28 марта 2019 года по маршруту Киев — Минск — Киев. Примечательно, что 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента.





Получив доступ к документам, следователи намерены установить цели полетов, кто производил их оплату, личные данные экипажей и пассажиров.





Следует заметить, что в белорусских аэропортах приземлялись самолеты Cessna. Они относятся к бизнес-джет классу, их еще называют самолетами миллиардеров. В зависимости от моделей, они могут перевозить от 6 до 19 пассажиров.