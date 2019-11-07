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В Минске откроется посольство Катара

Вопросы открытия посольства обсудили на четвертом раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара, который состоялся в Минске 5 ноября.

Белорусскую делегацию на встрече 5 ноября возглавил заместитель Министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую – Генеральный секретарь Министерства иностранных дел доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади, сообщает пресс-служба МИД.
 
Чиновники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, оценили современное состояние и перспективы развития белорусско-катарского диалога.
 
Также на встрече речь шла об открытии посольства Катара в Минске. Для его открытия в Беларусь уже прибыли два катарских дипломата.
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