Лукашенко подарил принцу двойную голограмму

6 ноября Александр Лукашенко провел в Объединенных Арабских Эмиратах очередную встречу. На этот раз белорусский руководитель пообщался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который недавно посещал нашу страну.

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