Лукашенко подарил принцу двойную голограмму
6 ноября Александр Лукашенко провел в Объединенных Арабских Эмиратах очередную встречу. На этот раз белорусский руководитель пообщался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который недавно посещал нашу страну.
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Они затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в спортивной области, передает "Еврорадио".
Как информирует пресс-служба руководителя государства, Лукашенко подарил панно — двойную голограмму "Соколы" (эта птица является национальным символом ОАЭ), а также Коран.
20:55 06/11/2019
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