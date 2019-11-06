Глава райисполкома признался, что работает 14 часов в день

Об этом председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский рассказал в интервью «Слуцк ТВ».





— Обед уже как получится. Свободное время стараюсь проводить с семьёй, — приводит слова чиновника kurjer.info





По всей видимости, свободное время у чиновника бывает в лучшем случае по выходным.









А вот глава Администрации президента Наталья Кочанова и в праздники не отдыхает. Комментируя TUT.BY инициативу сделать 31 декабря государственным выходным днем, она призналась, что очень спокойно относится к 31 декабря.





— Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Мне все равно, я работаю и 31, и 7-го, для нас это не принципиально, — заявила Наталья Кочанова.