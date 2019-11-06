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На форуме в Совете Европы сорвали выступление российских пропагандистов

На форуме за демократию выступила заместитель главного редактора Russia Today.

Журналисты сорвали выступление пропагандистов / instagram.com/a.khotsianivska 

В Страсбурге во время Всемирного форума за демократию, который проводится в Совете Европы, журналисты сорвали выступление пропагандистки телеканала Russia Today.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Алла Хоцяновская. "Сегодня в Совете Европы на ежегодном Форуме демократии пропагандистам дали слово. Самое смешное, что Russia Today пригласили выступать на панели, посвященной возвращению доверия к СМИ и как противостоять fakenews. Так вот, Украинская школа политических студий не дала им возможности нести свою ложь по крайней мере здесь, сейчас, сегодня", - написала она. 

Позже Украинская школа политических студий обнародовала видео, как журналисты скандируют "fake" во время выступления заместителя главного редактора Russia Today Анны Белкиной.
Источник: unian.net
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