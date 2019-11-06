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Беларусь и Британия подписали план военного сотрудничества на 2020 год

5 ноября представители министерств обороны Белрауси и Великобритании провели рабочую встречу в Лондоне, на которой обсуждалось развитие двустороннего военного сотрудничества, сообщает Минобороны.

Беларусскую делегацию возглавлял Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничеств.

На встрече стороны подписали план военного сотрдуничества между Минобороны Беларуси и Минобороны Великобритании на 2020 год, пишет reform.by
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