Беларусь и Британия подписали план военного сотрудничества на 2020 год
5 ноября представители министерств обороны Белрауси и Великобритании провели рабочую встречу в Лондоне, на которой обсуждалось развитие двустороннего военного сотрудничества, сообщает Минобороны.
Беларусскую делегацию возглавлял Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничеств.
На встрече стороны подписали план военного сотрдуничества между Минобороны Беларуси и Минобороны Великобритании на 2020 год, пишет reform.by
18:20 06/11/2019
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