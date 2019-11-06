В открытом доступе оказались сведения о доходах кандидатов в депутаты в избирательных округах, располагающихся в Минске. А в столице как раз баллотируются известные лидеры демократических сил.





В целом оппозиционеры не сильно выделяются размерами своих доходов на фоне других кандидатов – за несколькими исключениями.





Председатель Партии БНФ Григорий Костусев, также являющийся помощником депутата Палаты представителей Елены Анисим, указал, что за 2018 год получил доход в 3 859 рублей.





Политик, баллотирующийся по Купаловскому избирательному округу №95, владеет квартирой и гаражом в Шклове, жилым домом в Белыничском районе, а также автомобилем.





Пожалуй, самым богатым кандидатом от БНФ является предприниматель Василий Островский. Общая сумма его дохода за прошлый год – около 78 тысяч рублей. Предприниматель владеет двумя квартирами, двумя жилыми домами, четырьмя легковыми автомобилями и другой собственностью.

Председатель Объединенной гражданской партии и индивидуальный предприниматель Николай Козлов (Старовиленский округ № 105) в прошлом году получил доход в 6 345 рублей. В его собственности квартира в Минске и два легковых автомобиля.









Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова (Пушкинский округ № 103) указала местом работы должность главного бухгалтера жилищного кооператива. Ее доход за прошлый год – 6 226 рублей. В собственности – квартира в Минске и легковой автомобиль.





На этом фоне особняком стоит председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, баллотирующийся по Коласовскому избирательному округу №106.





Доход помощника директора частного торгового унитарного предприятия «Каменит» за 2018 год составил… 149 124 рубля. В его собственности также находится половина квартиры в Минске.





Но может быть в избиркоме допустили опечатку?





«Нет, это не ошибка. Это доходы, состоящие из зарплаты и других источников», – коротко ответил «Белорусскому партизану» Игорь Борисов, не став дальше развивать тему.





Задают ли по этому поводу председателю «Грамады» вопросы избиратели?





«Да нет. Тем более, что эти избиратели на встречи с кандидатом не ходят», – с юмором ответил Игорь Борисов, намекая на уже ставшую известной фотографию со своим участием.





«Думаю этот снимок станет символом этой кампании», – добавил политик.









Но что интересно, Игорь Борисов не является представителем демократических сил, который в прошлом году получил самый высокий доход.





Им оказался 31-летний Андриан Дыбовский, выдвинувшийся кандидатом в депутаты по Каменногорскому избирательному округу №101 от «Белорусской социал-демократической Грамады», которую до недавнего времени возглавлял Станислав Шушкевич.





Его общий доход за прошлый год составил 171 тысячу рублей. При этом из собственности малоизвестного активиста указано только 100% доли в ООО «Славно групп Минск».





В своем телеобращении к избирателям Андриан Дыбовский призвал оказать поддержку развитию малого и среднего бизнеса, а также развитию гражданского общества.









Связаться с Андрианом Дыбовским не удалось, но известно о нем следующее. Родился в Хабаровске, в начале 90-х вернулся в Беларусь, закончил БГУФК по специальности специалист в сфере туризма и гостеприимства. Местом работы кандидат указал должность начальника отдела продаж ООО «КлинМи», которое специализируется на уборке территорий и складов.