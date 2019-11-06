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"Это не ошибка". Выборы раскрыли самого богатого лидера оппозиции

Благодаря парламентским выборам стал известен уровень доходов не только депутатов и вертикальщиков, но и представителей оппозиции.

"Это не ошибка". Выборы раскрыли самого богатого лидера оппозиции
В открытом доступе оказались сведения о доходах кандидатов в депутаты в избирательных округах, располагающихся в Минске. А в столице как раз баллотируются известные лидеры демократических сил.

В целом оппозиционеры не сильно выделяются размерами своих доходов на фоне других кандидатов – за несколькими исключениями.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев, также являющийся помощником депутата Палаты представителей Елены Анисим, указал, что за 2018 год получил доход в 3 859 рублей.

Политик, баллотирующийся по Купаловскому избирательному округу №95, владеет квартирой и гаражом в Шклове, жилым домом в Белыничском районе, а также автомобилем.

Пожалуй, самым богатым кандидатом от БНФ является предприниматель Василий Островский. Общая сумма его дохода за прошлый год – около 78 тысяч рублей. Предприниматель владеет двумя квартирами, двумя жилыми домами, четырьмя легковыми автомобилями и другой собственностью. 
   
Председатель Объединенной гражданской партии и индивидуальный предприниматель Николай Козлов (Старовиленский округ № 105) в прошлом году получил доход в 6 345 рублей. В его собственности квартира в Минске и два легковых автомобиля.


Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова (Пушкинский округ № 103) указала местом работы должность главного бухгалтера жилищного кооператива. Ее доход за прошлый год – 6 226 рублей. В собственности – квартира в Минске и легковой автомобиль.

На этом фоне особняком стоит председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, баллотирующийся по Коласовскому избирательному округу №106. 

Доход помощника директора частного торгового унитарного предприятия «Каменит» за 2018 год составил… 149 124 рубля. В его собственности также находится половина квартиры в Минске.  

Но может быть в избиркоме допустили опечатку?

«Нет, это не ошибка. Это доходы, состоящие из зарплаты и других источников», – коротко ответил «Белорусскому партизану» Игорь Борисов, не став дальше развивать тему.

Задают ли по этому поводу председателю «Грамады» вопросы избиратели?

«Да нет. Тем более, что эти избиратели на встречи с кандидатом не ходят», – с юмором ответил Игорь Борисов, намекая на уже ставшую известной фотографию со своим участием. 

«Думаю этот снимок станет символом этой кампании», – добавил политик.


Но что интересно, Игорь Борисов не является представителем демократических сил, который в прошлом году получил самый высокий доход. 

Им оказался 31-летний Андриан Дыбовский, выдвинувшийся кандидатом в депутаты по Каменногорскому избирательному округу №101 от «Белорусской социал-демократической Грамады», которую до недавнего времени возглавлял Станислав Шушкевич.

Его общий доход за прошлый год составил 171 тысячу рублей. При этом из собственности малоизвестного активиста указано только 100% доли в ООО «Славно групп Минск».

В своем телеобращении к избирателям Андриан Дыбовский призвал оказать поддержку развитию малого и среднего бизнеса, а также развитию гражданского общества.


Связаться с Андрианом Дыбовским не удалось, но известно о нем следующее. Родился в Хабаровске, в начале 90-х вернулся в Беларусь, закончил БГУФК по специальности специалист в сфере туризма и гостеприимства. Местом работы кандидат указал должность начальника отдела продаж ООО «КлинМи», которое специализируется на уборке территорий и складов.
"Белорусский партизан"
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