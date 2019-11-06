



10 проблем избирателей, которые обещает решить "мэр" в своей программе:





- Помощь в решении повседневных жизненных проблем.





- Завершение капремонта городской центральной клинической больницы на улице Горького.





- Реконструкция городских очистных сооружений на Заречной улице.





- Строительство физкультурно-спортивной площадки СШ №19.





- Капремонт СШ №31 и СШ №35.





- Ремонт яслей-сада №67.





- Ремонт бассейна спорткомплекса «Комсомолец».





- Модернизация сетей уличного освещения.





- Капитальный ремонт жилых домов, в том числе замена лифтов, а также благоустройство дворов.





- Асфальтирование дорог и улиц, в том числе в секторе индивидуальной застройки.





Кроме того, Николайкин обещает обеспечить, будучи депутатом, завершение таких витебских долгостроев, как соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, строительство банно-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов и реконструкция Полоцкого путепровода.









Похоже, все вышеперчисленные проблемы неподвластны Витебскому горисполкому, и для их решения требуется вмешательство... законодательного органа страны, куда Виктор Николайкин надеется избраться.