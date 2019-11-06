Не поверите: "мэр" Витебска обещает заасфальтировать улицы - если станет... депутатом
Десять лет руководивший Витебском Виктор Николайкин обещает сделать ряд улучшений в своем избирательном округе, но... если станет депутатом.
10 проблем избирателей, которые обещает решить "мэр" в своей программе:
- Помощь в решении повседневных жизненных проблем.
- Завершение капремонта городской центральной клинической больницы на улице Горького.
- Реконструкция городских очистных сооружений на Заречной улице.
- Строительство физкультурно-спортивной площадки СШ №19.
- Капремонт СШ №31 и СШ №35.
- Ремонт яслей-сада №67.
- Ремонт бассейна спорткомплекса «Комсомолец».
- Модернизация сетей уличного освещения.
- Капитальный ремонт жилых домов, в том числе замена лифтов, а также благоустройство дворов.
- Асфальтирование дорог и улиц, в том числе в секторе индивидуальной застройки.
Кроме того, Николайкин обещает обеспечить, будучи депутатом, завершение таких витебских долгостроев, как соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, строительство банно-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов и реконструкция Полоцкого путепровода.
Похоже, все вышеперчисленные проблемы неподвластны Витебскому горисполкому, и для их решения требуется вмешательство... законодательного органа страны, куда Виктор Николайкин надеется избраться.
Источник: vitebsk.cc
15:17 06/11/2019
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