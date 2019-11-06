"Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма, - говорится в "поздравлении".









"Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие. Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства.





Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство", - цитирует "поздравление" пресс-служба Лукашенко.









Напомним, что Беларусь - единственная страна из бывших советских республик, где до сих пор празднуется этот кровавый "праздник", в результате которого миллионы людей погибли от большевистского террора, голода, мучений и пыток.