В рамках кампании он устроил встречу с избирателями в школьном актовом зале. Что обещал электорату и чем его пугал? Читайте в материале belsat.eu





По Восточному избирательному округу №107 в Минске кроме Давыдько выдвигаются еще 6 кандидатов, среди которых и представитель Коммунистической партии Беларуси, и оппозиционер из БНФ.





Но если пройтись по Логойскому тракту или улице Гамарника, чуть ли не на каждом шагу в глаза бросится агитация за Давыдько. Самые большие плакаты – его, с лозунгом «Если можешь – обязан».





Конец рабочего дня, идет мелкий дождь. Члены инициативной группы затянули фирменную тумбу под навес возле магазина. Трое женщин молча кутаются в шарфы с логотипом «Белой Руси». Признаются, что работают в школе №122, которая находится неподалеку.





На вопрос, пообещали ли им какие-то бонусы за участие в агитации после работы, в один голос утверждают, что делают это по собственной инициативе. Предлагают вечером послушать самого кандидата и ему адресовать все вопросы. Так мы узнаем, что на 18:30 4 ноября у Давыдько запланирована встреча с потенциальными избирателями в той же 122-й школе.





«Какие перемены вам нужны?»

Актовый зал заполнен больше, чем наполовину. В основном на откидных деревянных стульчиках сидят усталые учительницы. Молодая завуч с ярким макияжем обводит присутствующих равнодушным взглядом. Спикер, наоборот, держится бодро.





«Я стараюсь помогать всем вокруг, не сплю в тряпочку, не отказываюсь ни от каких интервью, знаком с оппозицией. Все проблемы в нашем обществе чувствую, знаю и готов не отстранять всех, когда стану депутатом, а наоборот – создать коалицию, куда вошли бы люди из разных политических движений.





Это мое зрелое желание, потому что я уверен – оппозиция должна быть», – задает тон Давыдько, пытаясь показать себя записным либералом.





«Вот мне говорят о «переменах» люди на пикетах, а я спрашиваю: какие конкретно перемены вам нужны? Мол, свобод не хватает. Каких свобод? Свобода выбора профессии есть. Свобода передвижения? Уезжай куда хочешь! Свобода слова? Говори, что хочешь.





Тогда мне говорили: «Мы за тебя голосовать не будем, ты лукашенковец». И ничего, этот человек ходит в магазин и ничего не боится! А все потому, что у нас демократия».





Одна из основных проблем, которая беспокоит Давыдько, – миграция молодых специалистов. Говорит, что необходимо «сохранить генофонд», а для этого нужно создавать рабочие места для молодежи и обеспечивать молодые семьи жильем. Обещает «принять беспрецедентные меры для того, чтобы молодежь была счастлива в нашей стране».





Также Давыдько озабочен «нереализованным потенциалом» людей старшего возраста. Но вместо повышения пенсий он предлагает часть бюджетных денег направить в общественные объединения, чтобы те «организовали яркий досуг» и «интересную жизнедеятельность» для пенсионеров. Бабушки в зале раскрыли глаза.









«Это и поездки по стране, и какая-то интересная работа оплачиваемая, какое волонтерство, использование их интеллектуальной силы», – рассуждает 64-летний кандидат, чей доход за прошлый год составил около 40 тысяч долларов.





После выступления Давыдько предложил задавать ему вопросы. Пожилая женщина в первом ряду поднялась со стопкой бумажек в руках. Последние десять лет она работала дворником, но жалуется, что получала не весь заработок. Добиться выплаты через различные районные инстанции сама не смогла – «слишком много бюрократии». Сейчас надеется на депутатскую помощь.





«Я в депутаты иду не чтобы какой-то жирок нагулять на посту»

— Можно к вам записаться на прием?





— Да не надо записываться, приходите и все.





— Вы знаете, сколько я хожу? С 2009 года!





— Дайте мне документы, дайте факты, я буду это рассматривать все. Не сейчас, приходите на прием. Уважайте всех остальных. Я готов разобраться в этом вопросе. Все, спасибо!





Бабушка хочет продолжить рассказ, но Давыдько повышает голос.





«Я в депутаты иду не чтобы какой-то жирок нагулять на посту, это непростая очень работа, и очень тяжелые времена наступают. Президентские выборы, и эта ось, на которой мы находимся между Европой и Россией, – это очень непростой период! Президент сказал, что ожидаются изменения в Конституции, и я примерно знаю, какие… Все, давайте с вами закончим разговор», – одновременно с репликами бабушки вещает кандидат.





«Хатынь – это наш бренд»

Женщина интеллигентного вида, назвавшаяся Анной, переводит разговор на тему культуры. Ее беспокоит, что съемки фильма о Янке Купале идут медленно. Интересуется, как Давыдько оценивает ситуацию с развитием культуры в стране. Тот сразу просит контролировать его, «так как на эту тему можно говорить бесконечно».





«Однажды мне предложили стать директором киностудии, я сказал – с удовольствием соглашусь, но только если мы образуем акционерное общество с Российской Федерацией, так нужен прокатный рынок! Фильм «Купала» – это будет шикарный, но внутренний фильм. Прокатчики его не приобретут. Прокатной судьбы под поп-корн у этого фильма нет», – считает Давыдько.





Давыдько полагает, что не Купалой единым белорусское кино может заявить о себе:





«У нас есть еще бренды, которые необходимо продвигать. Хатынь – это наш бренд. Надо сделать фильм о Хатыни, о Красном береге, где у детишек забирали кровь, умирали девочки…»





Следующие минут десять он признается в любви к кинематографу. Пока его не перебивает школьный идеолог.







«На Западе – распродажа детей для гей-семей»

— У меня актуальный вопрос. Этот год был объявлен годом малой родины. А каким вы предлагаете назвать 2020? Может, год гендерного воспитания?





— Что такое гендерное воспитание? Первый отец, второй отец? Дело все в том, что я противник… Это в последние годы называют европейскими ценностями. Я за то, чтобы у нас сохранился институт семьи. Если женщина стремится к независимости, то она свободна. И в этом слове последние четыре буквы имеют смысл. То есть, одна. А если она замужем, родила, выполнила свою главную функцию человеческую, она уже не свободна.





Идеолог зря затронула гендерный аспект, так как следом на аудиторию обрушился шквал «скрепных» запугиваний.





«На Западе ребенок может выбирать себе пол, представьте! Там запрещено называть мальчика мальчиком, а девочку девочкой по физиологическим признакам. Это вам нравится, или что? Сегодня на гей-сайтах в Европе существует конкретная торговля, реальные даты, когда состоится распродажа детей для гей-семей. И эти парочки приобретают себе ребенка, как правило, мальчика. Зачем? Чтобы каким образом его воспитать? Чтобы что с ним сделать? И вот это нам культивируется!», – возмущается Давыдько.





«За фильм про «Белый легион» несут ответственность все сто журналистов АТН»

Корреспондент belsat.eu спросила у Геннадия Давыдько, какие законопроекты лично он инициировал, будучи депутатом двух созывов, и каким из них гордиться.





«Я занимался в первом созыве работой в комиссии по культуре, образовании и научной деятельности, по-моему так она называлась… Я также инициировал закон о музейной деятельности. Чем горжусь? Тем, что был принят законопроект, который уравнял по летному стажу стюардесс и летчиков. Было очень непросто пробить эту тему, так как связано с финансированием.





Во второй раз я работал в комиссии по правам человека и средствам массовой информации и занимался соответственно СМИ.





Многие изменения в Закон о СМИ проходили через меня. И то, что вам не нравится – тоже. Я категорически выступаю за свободу слова и категорически против инкогнито в информационной сфере, особенно в СМИ. И мне нравится, что в настоящее время редакции сайтов, телеканалов, газет несут ответственность за информационную политику даже в комментариях, это правильно».





— Вы говорите, что против анонимности в СМИ, правильно? – уточнил журналист Игорь Ильяш, живущий в округе, где выдвигается Давыдько.





— Да.





— Хотелось бы вспомнить один эпизод. В апреле 2017 года на телеканале «Беларусь-1» вышел фильм «Белый легион черных душ». Арестованных КГБ молодых людей там обвиняли в намерении совершить массовые убийства, теракты и т.д. Все эти обвинения оказались ложными, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.





Воспринимать фильм иначе, как ложный донос в стиле 37-го года – нельзя. И он был анонимным, там не фигурировали авторы. Вы никогда не извинились ни за анонимность, ни за ложные сведения. Так вы все же за анонимность или нет? – поинтересовался он, подчеркнув, что выражает личное мнение.





— Я с предателями не разговариваю, поскольку вы работаете на иностранное государство и хотите дестабилизации нашей страны. Вы являетесь врагом государственности Республики Беларусь и нашей независимости. Мы видим Иуду с тринадцатью серебренниками в кармане.





Это не анонимный фильм, а точка зрения журналистов Агентства телевизионных новостей. Там работает около ста человек. Вот все сто несут ответственность за этот материал. Он был нужен. Более того, этот материал был получен нами из компетентных источников и мы приняли его на веру, – ответил Давыдько.





По окончании встречи люди быстро покинули зал. Они шли молча, ничего между собой не обсуждая. Все, кого мы спросили об их впечатлениях, отвечали, что им понравилось и, вероятно, голосовать будут за Давыдько.









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Геннадий Давыдько родился в 1955 году на Витебщине. Учился в дальневосточном педадагагичном институте искусств и Белорусской академии искусств. Работал актером, потом возглавил Белтелерадиокомпанию.





Дважды избирался в Палату представителей. В 2018 году перешел на должность председателя проправительственной общественной организации «Белая Русь», а в этом году стал сенатором.