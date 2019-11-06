WSJ: Запад боится поглощения Беларуси Россией и не допустит этого

В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск. "Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их (Беларусь - прим. БП) объединиться. На них оказывают нажим, и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет", — подчеркнул глава польской дипломатии.





Издание отмечает, что укрепление "союзного государства"приведет к изменению баланса сил в Европе.









В то же время, по словам экс-помощника министра обороны США и бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, западные политики не уверены в том, что Беларусь выберет такой же курс на сближение с ЕС, как Украина или Грузия.





"Однако, если они хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом", — подчеркнул Вершбоу.

Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесная связь с этим государством приведет к обратным результатам и жесткой реакции России.





Напомним, договор о создании "союзного государства" России и Беларуси глава Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний президент РФ Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.





Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает полную унификацию законодательства обоих государств.









Подписывая договор, Лукашенко, как считают многие аналитики, рассчитывал, что при Ельцине, с учетом своей популярности в России, сможет стать президентом "союзного государства".





Однако после того, как Ельцин в 2000 году покинул пост президента РФ досрочно, а на его место пришел нынешний глава Кремля Владимир Путин, мечты Лукашенко о "союзной короне" были разбиты и "союзный договор" фактически был похоронен, пока российские власти не захотели его реанимировать в конце минувшего года.