Что подарил Лукашенко правителю эмирата Дубай
Пресс-служба главы Беларуси приоткрыла завесу тайны, что делает в ОАЭ президент. С начала визита Александра Лукашенко прошло пять дней.
Фото: БЕЛТА
После прибытия в Абу-Даби в первый день визита были опубликованы несколько официальных фото. 5 ноября агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента сообщило о встрече Александра Лукашенко и правителя эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашида.
После официальных переговоров глава Беларуси поблагодарил за шейха за гостеприимство и подарил картину «Лошади» белорусского художника Андрея Ситько, а также корзину с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями, пишет udf.by
09:04 06/11/2019
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