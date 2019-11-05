Путин перечислил врагов русского языка. Список
5 ноября в Кремле состоялось заседание совета по русскому языку, пишет Медуза
Владимир Путин, РИА Новости
Открывая мероприятие, президент Владимир Путин напомнил, что на России лежит «громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы». Он рассказал, что в мире пытаются искусственно сократить пространство русского языка, не называя конкретных стран. Трансляцию заседания вел госканал RT.
08:42 06/11/2019
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