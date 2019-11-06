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Ключевой свидетель в процессе об импичменте президента Трампа, посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд, неожиданно изменил свои показания, заявив, что Вашингтон предлагал возобновить военную помощь Киеву в размере 391 млн долларов только в обмен на личное согласие президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, пишет Русская служба Би-би-си.





"Расшифровка показаний посла Сондленда... демонстрирует, как прогрессировали попытки Трампа оказать давление на Украину, чтобы принудить ее служить его личным политическим целям", - написал в своем "Твиттере" глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф.

Почему Сондленд изменил показания?

Посол Гордон Сондленд играл одну из ключевых ролей в тайных переговорах между администрацией США и правительством Владимира Зеленского. 3 октября он в течение нескольких часов давал показания на закрытых слушаниях в конгрессе.





Именно его выступление стало основным аргументом для представителей Белого дома и республиканцев на Капитолийском холме, выступающих в защиту президента Трампа. В своих показаниях посол Сондленд последовательно отрицал, что администрация использовала в переговорах с представителями Киева принцип "услуга за услугу", и заявлял, что Белый дом никогда не связывал вопрос о предоставлении Украине военной помощи с расследованием в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.





В конце прошлой недели демократы объявили, что готовы опубликовать расшифровки выступлений бывших и действующих чиновников администрации, включая и расшифровку выступления посла при ЕС. Днем в понедельник, 3 ноября, Сондленд неожиданно объявил о том, что хотел бы изменить данные им показания, и передал в конгресс "многостраничные поправки" к стенограмме прошлого выступления.





По мнению наблюдателей, причиной для такого шага стали показания других свидетелей, которые в своих выступлениях в конгрессе прямо опровергали заявления Сондленда. Эти противоречия демократы в конгрессе посчитали настолько серьезными, что объявили о возможности официально обвинить дипломата в даче ложных показаний под присягой. Сам посол, впрочем, сослался на то, что решил сделать поправки и передать законодателям новый вариант своих показаний после того, как "освежил свою память" и "провел развернутые встречи" с представителями администрации.





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В Белом доме настаивают, что никакого принципа "услуга за услугу" в отношениях с Украиной не было

Кто такой Гордон Сондленд?

Владельцу компании Provenance Hotels и банка Aspen Capital 62-летнему Гордону Сондленду принадлежит сеть гостиниц в нескольких штатах США. Его компания специализируется на реставрации и перестройке под отели исторических зданий, а состояние оценивается, как минимум в 60 млн долларов.





Сондленд известен как активный сторонник Республиканской партии. В течение последних десятилетий он входил в состав различных общественных комитетов, занимавшихся сбором средств для республиканцев.





В 2016 году три контролируемые им компании пожертвовали 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Спустя два года, в мае 2018 года, Белый дом предложил его кандидатуру на пост посла США при Европейском союзе.





Бывший советник президента Трампа по России Фиона Хилл заявила, выступая в конгрессе в рамках слушаний по импичменту, что считала назначение Сондленда возможной угрозой для национальной безопасности, так как он не обладал необходимым опытом и навыками. В своем выступлении она неизменно называла дипломата "донором, который превратился в посла".

Что сказал Сондленд?

В новой версии своего выступления посол объявил, что принцип "услуга за услугу" был основным в переговорах с представителями украинских властей. По его словам, он лично сообщил высокопоставленному киевскому чиновнику, что Вашингтон "по всей видимости" не будет возобновлять предоставление военной помощи до тех пор, пока Киев не согласится объявить о начале расследования в отношении политических противников президента США.





Согласно документам, переданным Сондлендом в Конгресс, свою озабоченность приостановкой военной помощи Владимир Зеленский высказал вице-президенту США Майку Пенсу во время встречи в Варшаве 1 сентября этого года.





После этого сам посол напомнил советнику президента Украины Андрею Ермаку, что предоставление помощи будет связано с выполнением пожеланий президента Трампа.





"Я сейчас вспоминаю, что разговаривал лично с господином Ермаком и сказал ему, что США скорее всего не возобновят предоставление помощи, пока Украина не выступит с антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель", - говорится в дополнениях к 400-страничной расшифровке предыдущих показаний Сондленда.





Из предоставленных послом документов следует, что президент Дональд Трамп в частных разговорах крайне негативно отзывался об Украине, утверждая, что киевские власти организовали вмешательство в выборы в США в 2016 году, пытаясь оказать помощь представительнице Демократической партии Хиллари Клинтон. "Они пытались нанести мне поражение", - якобы заявлял Трамп.





"Автором" этой теории сам Сондленд считает личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Бывшие чиновники Госдепартамента, включая экс-посла на Украине Мэри Йованович и бывшего спецпредставителя США Курта Волкера, также заявляли, что именно Джулиани формировал политику администрации по отношению к Киеву.





"Для всех нас было ясно, что ключевой фигурой, которая повлияла на перемены в отношении президента к Украине, был господин Джулиани", - говорится в показаниях Сондленда.





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Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, как утверждают свидетели, настроил Трампа против Украины

Посол заявил, что он был "разочарован" тем, что президент Трамп лично отдал распоряжение о том, чтобы включить Джулиани в процесс переговоров с украинскими представителями. Он также подчеркнул, что расценил попытки личного адвоката президента убедить официальный Киев начать расследование в отношении Джо Байдена как незаконные.





Согласно новой версии показаний Сондленда, лично он "всегда считал, что приостановка военной помощи Украине была неправильным решением". Посол уточнил, что, согласно первоначальному плану, официальное заявление о начале расследования против политических противников Трампа мог сделать генеральный прокурор Украины. Позднее в администрации решили, что это заявление должен сделать лично президент Зеленский.

Как отреагировал Белый дом?

В администрации США новые заявления посла в Евросоюзе назвали еще одним доказательством того, что ни о каком принципе "услуга за услугу" в переговорах между Трампом и Зеленским не было и речи.





"Посол Сондленд прямо заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает) когда, почему и по чьему распоряжению помощь была приостановлена". Он также сказал, что "предполагает", что для этого была причина, но не может назвать ни один надежный источник для такого предположения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.



