Заслужил? Как на белорусском ТВ троллят Дмитрия Медведева

Скриншот из рубрики "Будет дополнено" на ОНТ

Мол, сказав так, Лукашенко бросает тень на подвиги наших предков, пишет euroradio.fm





Корреспондент ОНТ Дмитрий Семенченко решил объяснить "своему тёзке", что на самом деле имел в виду глава Беларуси, так как сам Медведев этого "не понял или не захотел понять". А дальше была дерзкая шутка на тему отношений России и Украины:





"Чужие войны и подвиг предков — это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, две большие разницы".









Чуть ранее высказывание Медведева прокомментировала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Ее заявление также было эмоциональной:





"Реакция [Медведева на слова Лукашенко. — Еврорадио], надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути. Уверена, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны — не наши войны". Всё предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!".





Эйсмонт добавила, что несмотря на общее наследие побед в войнах, сегодня Беларусь и Россия погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания, и лучше бы Медведев занялся решением этих вопросов, чем вспоминать "седые времена".







