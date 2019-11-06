Фотофакт: на встречу с вице-президентом ОАЭ Лукашенко пришел с сыновьями Колей и Виктором
Стали известны некоторые обстоятельства общения главы Беларуси с шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, который одновременно является вице-президентом и премьером ОАЭ, а также правителем эмирата Дубай.
Оказывается Лукашенко пришел на встречу с двумя сыновьями – младшим Колей и старшим Виктором, пішет Салідарнасць.
Фото пресс-службы главы Беларуси
В компании арабских правителей Николай Лукашенко выглядел несколько потерянным.
Ранее глава Беларуси объяснял, что в арабских странах «принято все решать не по государственной линии, а через членов семьи».
07:37 06/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение