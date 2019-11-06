Оказывается Лукашенко пришел на встречу с двумя сыновьями – младшим Колей и старшим Виктором, пішет Салідарнасць.





Фото пресс-службы главы Беларуси





В компании арабских правителей Николай Лукашенко выглядел несколько потерянным.









Ранее глава Беларуси объяснял, что в арабских странах «принято все решать не по государственной линии, а через членов семьи».



