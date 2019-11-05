После неожиданной интернет-славы молодечненец Виталий Зелковкий начал строить политическую карьеру – вступил в Либерально-демократическую партию Беларуси, став сразу же помощником зампреда Олега Гайдукевича.

Политическую карьеру молодечненец начал со вступления в Либерально-демократическую партию Беларуси в 2014 году. Фото: соцсети.





Дальше больше – на днях «суровый белорус» наметил новую цель на политической арене: президентский пост. Об этом будущий кандидат в президенты Беларуси сообщил на своей странице во Вконтакте.





«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ», – написал Зелковский.