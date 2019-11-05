- Больше я не кандидат в депутаты, - именно так закончилось заседание окружкома, куда вызывали Дмитрия Казакевича. – Единогласно проголосовали, чтобы снять меня с избирательной гонки.





- Причину обещали сообщить завтра. Причина в том, что я не пошел в трудовой отпуск. Да, не пошел: я работаю на такси, оплата идет от количества заказов. Мне, чтобы поучаствовать в этом балагане, надо бросать работу? А кто меня кормить будет?





Раз государство не хочет меня кормить на время избирательной гонки, значит, кормить я должен себя сам, а выборами заниматься в свободное от работы время, - подчеркнул Дмитрий Казакевич. – А по факту мне говорят: почему, когда тебя били, ты кричал «я кандидат в депутаты»? Сейчас, буду у вас спрашивать, что мне кричать, когда в автобусе меня избивают силовики.









У Дмитрия Казакевича уже было одно предупреждение за то, что не ушел в трудовой отпуск.





- Они сняли меня с выборов, чтобы осудить. Кандидата в депутаты осудить сложнее: по Минску разъезжают наблюдатели ОБСЕ. А так завтра вечером мне предъявляют два протокола – и в суд, - уверен экс-кандидат.