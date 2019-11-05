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"Его превосходительство": что пишут о Лукашенко арабские СМИ

Визит Лукашенко в Эмираты проходит с минимумом подробностей.

Известно, что в первый день визита глава Беларуси и его старший сын Виктор Лукашенко встретились с наследным принцем и шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который занимает высокую должность в вооруженных силах Эмиратов.


И об этом довольно сухо сообщили местные СМИ.

Об Александре Лукашенко арабские журналисты вспоминают в основном в связи недавней ситуацией. Мол, руководитель Беларуси пообещал «мощно отреагировать на американские войска, дислоцированные в Литве на границах Беларуси».

Также в СМИ пишут о нефтяных интересах белорусской власти – например, что Лукашенко «не исключает тенденцию к использованию ближневосточной нефти». Особенно на фоне «его неуверенности в возможности реализации программы интеграции с Россией в рамках федеративного государства».


Интересно, что на многих сайтах ОАЭ Александра Лукашенко называют не иначе как «его превосходительство». По всей видимости, в Эмиратах этот титул по умолчанию присваивается всем руководителям иностранных государств.
Источник: gazetaby.com
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