Известно, что в первый день визита глава Беларуси и его старший сын Виктор Лукашенко встретились с наследным принцем и шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который занимает высокую должность в вооруженных силах Эмиратов.









И об этом довольно сухо сообщили местные СМИ.





Об Александре Лукашенко арабские журналисты вспоминают в основном в связи недавней ситуацией. Мол, руководитель Беларуси пообещал «мощно отреагировать на американские войска, дислоцированные в Литве на границах Беларуси».





Также в СМИ пишут о нефтяных интересах белорусской власти – например, что Лукашенко «не исключает тенденцию к использованию ближневосточной нефти». Особенно на фоне «его неуверенности в возможности реализации программы интеграции с Россией в рамках федеративного государства».









Интересно, что на многих сайтах ОАЭ Александра Лукашенко называют не иначе как «его превосходительство». По всей видимости, в Эмиратах этот титул по умолчанию присваивается всем руководителям иностранных государств.