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Незыгарь: Путин пожелал Лукашенко здоровья

Телеграм-канал Незыгарь сообщает о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.

Незыгарь: Путин пожелал Лукашенко здоровья
Разговор состоялся по инициативе Лукашенко. 

Лукашенко, находящийся уже почти неделю в Эмиратах, якобы, поздравил Путина с "днём народного единства" (в России празднуется 4 ноября вместо "дня октябрьской революции" 7 ноября - прим. БП). 

Незыгарь, ссылаясь на "околокремлевские" источники, сообщает, что во время телефонного разговора Лукашенко пожаловался на премьер-министра Дмитрия Медведева и Михаила Бабича «за неконструктивную переговорную позицию по дорожным картам». 

И выразил уверенность, что Путин сможет до декабря разрешить вопрос компенсации в полном объеме по нефти, снизить цену на газ на 2020 года до $80 и предоставить в трехмесячный срок кредит на $3 млрд. 

Только после этого возможно торжественное подписание соглашений по «углубленной интеграции» в рамках "союзного государства". 

Путин внимательно выслушал собеседника и пожелал скорейшего выздоровления, утверждает Незыгарь. Дело в том, что сегодня в блогах и соцсетях начала распространяться информация, что Лукашенко в ОАЭ именно лечится. 

По данным телеграм-канала, разговор длился 15 минут. 
"Белорусский партизан"
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