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РЭП замахнулся на 100 тысяч

РЭП планирует собрать не менее 100 тысяч подписей под «Платформой профсоюза»

РЭП замахнулся на 100 тысяч
Сегодня в Минске презентована «Платформа независимого профсоюза РЭП». Это требования к властям Беларуси в трудовой, социальной и государственной сферах. 

Профсоюз РЭП намерен максимально распространить документ, создать экспертные группы по четырем направлениям и организовать сбор подписей. По мнению разработчиков, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, чтобы заставить власть разговаривать с собой. 

- Эти требования – не только мнение региональных представителей РЭП. Последние полгода мы анализировали проблемы, с которыми приходили к нам люди, проблемы, которые не дают дышать обществу. Мы обращаемся к нему: если общество захочет зваться людьми, то это шанс сделать жизнь лучше, безо всяких глупостей от БТ и власти, - отметил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич

Лидер профсоюза подчеркнул, что ряд требований не влекут за собой никаких экономических затрат, например, отмена декрета №5, изменение Трудового кодекса, отмена дорожного сбора. 


- Сегодня мы только начинаем работу. Это пластинка долгоиграющая, - добавил Федынич.

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов считает, что платформа попала прямо в десятку:

- Профсоюз РЭП попадает в десятку. Момент для появления платформы выбран очень удачно. Выборы представляют игру с известным концом. Известны даже должности, которые они займут в новой Палате представителей.

По мнению профессора, парламентская кампания проходит на фоне «еще одной опасности – углубленной интеграции». 

- Режиссеры на высшем уровне решают свои задачи, возможно, аншлюса Беларуси в состав России. Повлиять на это мы никак особенно повлиять не можем. Кампания, которая зарождается, отражает глубинные интересы трудящихся, - подчеркнул Михаил Пастухов. 

Доктор юридических наук подробнее остановился на плюсах платформы профсоюза РЭП:

- Первое, самое важное попадание, - профсоюз требует прекратить позорную практику срочных трудовых контрактов, фактически крепостного права. Я бы сказал, даже рабской доли – государство ставит граждан в жесткую зависимость, принуждая к рабскому труду.

Работников держат на голодном пайке, люди получают нищенские подачки с барского стола. Мы должны получать столько же, сколько получают в Бельгии, Франции, Польше. 

Профсоюз выходит за рамки собственно трудовых отношений и говорит о том, что нам надо проявить более внимания о здоровье и благополучии семей. Люди не видят, ради чего жить. 


Михаил Пастухов считает крайне важной и актуальной темой реформирование судебной системы:

- За три месяца мы сможем полностью обновить судейский состав. И для подстраховки нам нужен суд присяжных. 

Исполняющая обязанности председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк говорила о своем, о женском:

- Независимые профсоюзы не могут отмежеваться от политики, потому что достойная жизнь, достойная зарплата – это политика. Хочу сказать за белорусских женщин, что нас очень волнует вопрос о страховом стаже. 

Очень многие женщины попали в ловушку, когда из страхового стажа убирают учебу, время по уходу за ребенком. Женщинам, которые имеют 39 лет общего стажа, говорят: приходите в 60 лет – назначим вам социальную пенсию. 

Тут нельзя прожить за нормальную пенсию, а женщинам предлагают социальную пенсию.

Представитель РЭП по Минску и Минской области Игорь Комлик сделал упор на пенсионной реформе:

- Увеличен пенсионный возраст, а условия труда, здоровье людей оставляют желать лучшего. Белорусские пенсионеры обречены на нищенское существование и подачки от государства. 

Мы будем обращаться к гражданам, собирать подписи, возможно, появятся дополнительные требования к правительству. Возникнет вопрос: как реализовать? Если мы станем правительством, мы скажем, как решать проблемы. Хотя ответы у нас есть. 

Василий Береснев, представитель РЭП в Орше, подчеркнул, что платформа активно обсуждалась не только в Орше и районе, но и в Круглянском, Горецком районах:

- Нам надо дойти до трудовых коллективов, чтобы непосредственно получили доступ к информации, обсудили – и на местном уровне стали требовать выполнения требований.

Василий Завадский, исполнительный директор учреждения «ТаймАкт» подробно остановился на проблемах медицины:

- Система здравоохранения сама страдает серьезными хроническими болезнями. Мы наблюдаем разрыв между декларированной в Конституции бесплатной медициной и фактической необходимостью платить за все медобследования: либо жди несколько месяцев, либо иди и плати. 

В госСМИ рассказывают, какое дорогое оборудование закупается для медицинских учреждений, но тогда почему людям приходится ждать по несколько месяцев даже УЗИ? 

Лукашенко говорил, что его не беспокоит отъезд врачей. А следовало бы: это тоже очень большая хроническая болезнь, врачи уезжают за границу, где получают достойную зарплату. 

Чрезвычайно серьезной проблемой является бытовая и системная коррупция в системе здравоохранения: мы видели по государственному телевидению, как изымали сотни тысяч долларов у чиновников от медицины.

Василий Завадский считает, что «не панацеей, но одним из выходов является страховая медицина». 
"Белорусский партизан"
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