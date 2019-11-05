Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Суровый беларус" захотел стать президентом. А вы о нем еще помните?

Человек-мем Виталий Зелковский, известный как «суровый беларус», написал на своей странице ВКонтакте, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Виталий Зелковский разместил коллаж, в котором сравнивает себя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сходство первых букв фамилии позволит ему строить кампанию по аналогии с украинской.

Коллаж Виталий Зелковский /ВКонтакте

Напомним, Зелковский долгое время проработал в ЕС, поэтому намерен применить знания для улучшения жизни в Беларуси.

«Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства», написал он.

«Суровый беларус» обещает информировать о ходе кампании на своей странице.

Виталий Зелковский прославился в начале десятилетия. В 2013 году в интернете заметили его туристические фото. В ходе поездок по Европе и не только он делал селфи на фоне достопримечательностей с суровым выражением лица. Позднее он вернулся и теперь постоянно живет в Беларуси.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru