Если завтра война: кто поможет России в конфликте с Западом? Путин дал ответ
Согласно недавним сообщениям, в последнее время отношения между США и Россией были весьма напряженными и полными противоречий. Если между этими странами внезапно начнется война, кто отправит своих солдат на помощь России?
Президент РФ Владимир Путин дал неожиданный ответ на этот вопрос. России не поможет никто, кроме ее «армии и народа». В противостоянии с США современной России, действительно, ничего не остается, кроме как полагаться только на собственные силы.
После распада СССР мощь России сократилась по всем направлениям, однако в военном плане страна по-прежнему оставалась второй в мире. Именно из-за наличия сильной армии США всячески блокируют Россию, но в то же время не могут вступить в ней в открытую борьбу, так как прекрасно понимают, что таким образом могут навлечь на себя большие неприятности.
Сухопутные войска России до сих пор остаются сильными, обладают большим количеством танков и бронетехники. Например, на вооружение успешно принят передовой основной боевой танк Т-14 «Армата», ранее в сухопутные войска поступили танки Т-90 и другие.
Если страна решит начать наступление, имеющихся у нее сил будет достаточно, чтобы с легкостью разделаться со всей Европой, которая не сможет воспрепятствовать этому без помощи США.
Сильными также считаются ВКС России. Они единственные, не считая США, обладают стратегическими бомбардировщиками. Российские Ту-95 и Ту-160 наводят страх на Америку, а Су-35, находящиеся на вооружении у России, считаются самыми передовыми истребителями и могут смело конкурировать с F-22.
В настоящее время в России полным ходом идет разработка истребителей пятого поколения Су-57, их вот-вот примут на вооружение.
Заметнее всего сократилась мощь российского флота, так как после распада СССР страна утратила возможность создавать крупные корабли и тем более авианосцы.
Однако Россия не отказывается от своей мечты об авианосце, сейчас страна развивает средние и малые корабли, а в сфере атомных подводных лодок ей до сих пор нет равных.
Помимо трех родов войск, Россия обладает еще одной силой, на которую можно положиться — ракетные войска стратегического назначения, представляющие собой главную силу устрашения.
На вооружении у них находится большое количество ракет с ядерными боеголовками. Если Россия будет оставаться на том же уровне, США не осмелятся ее провоцировать.
14:06 05/11/2019
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