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Лидский фест отменили - власти испугались приезда известных уроженцев Лиды

Фестиваль в Лиде, который должен был состояться 8 ноября, отменили за несколько дней до его начала.

Организаторы хотели договориться о месте проведения с лидским музеем. Сначала директору понравилась идея, но вскоре из музея пришел письменный отказ, в котором причиной назвали отсутствие места. 

В начале октября нашлась другая площадка - в торговом центре в Лиде. И здесь позже отказали.

По словам организаторов, причина в том, что на арендодателя надавили государственные органы, так как посчитали мероприятия «политическим». 

Ожидалось, что Фест Lidskie познакомит посетителей с известными уроженцами Лиды. 


Среди выступающих были заявлены лидер группы "Троица" Иван Кирчук, известный колясочник Александр Авдевич, марафонец Лявон Анацка, основатель «Арт Сядзібы» и руководитель магазина Symbal.by Павел Белоус, блогер Эдуард Пальчис - всего около двадцати человек.
Источник: spring96.org
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