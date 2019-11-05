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Лукашенко проиграл войну в интернете

Каким образом кремлевские интернет-тролли воздействуют на общественное мнение в Беларуси и что сегодня можно им противопоставить

Лукашенко проиграл войну в интернете
Об этом в «Размове» Светланы Калинкиной и медиаэксперта Франтишка Вячорки на телеканале Белсат

«Троллям здесь не место», — примерно так можно интерпретировать задержание в Минске российской гражданки Анны Богачевой. Ее обвиняют в попытке вмешаться в выборы в Соединенных Штатах при помощи интернет-троллинга. 

Действительно ли власти Беларуси хотят выступить против Кремля, задержав провластную российскую трольчиху? 

Медиаэксперт Франтишек Вячорка считает, что не стоит надеяться на то, что белорусские власти вышли на открытую конфронтацию с российскими. Прежде всего потому, что войну в интернете Лукашенко уже проиграл.

«Белорусские тролли есть, но эффект от их работы не такой сильный. В принципе, Лукашенко и его помощники начали заниматься интернетом слишком поздно, когда для них там уже не было пространства», — высказался гость программы.

Почему война с троллями так важна для Беларуси и почему от деятельности пророссийских комментаторов особенно страдают регионы — подробности в программе «Размова» Светланы Калинкиной с Франтишком Вячорка.
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