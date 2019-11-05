Лукашенко проиграл войну в интернете

Светланы Калинкиной и медиаэксперта Франтишка Вячорки на телеканале Об этом в «Размове»и медиаэкспертана телеканале Белсат





«Троллям здесь не место», — примерно так можно интерпретировать задержание в Минске российской гражданки Анны Богачевой. Ее обвиняют в попытке вмешаться в выборы в Соединенных Штатах при помощи интернет-троллинга.





Действительно ли власти Беларуси хотят выступить против Кремля, задержав провластную российскую трольчиху?





Медиаэксперт Франтишек Вячорка считает, что не стоит надеяться на то, что белорусские власти вышли на открытую конфронтацию с российскими. Прежде всего потому, что войну в интернете Лукашенко уже проиграл.





«Белорусские тролли есть, но эффект от их работы не такой сильный. В принципе, Лукашенко и его помощники начали заниматься интернетом слишком поздно, когда для них там уже не было пространства», — высказался гость программы.





Почему война с троллями так важна для Беларуси и почему от деятельности пророссийских комментаторов особенно страдают регионы — подробности в программе «Размова» Светланы Калинкиной с Франтишком Вячорка.







