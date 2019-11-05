



Министр по энергетике и воде, Жуан Батишта Боржес, находится в центре расследования по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и коррупции после обнаружения нарушений французской группы Eiffage Genie Civil, с которой министерство заключило контракты.





На прошлой неделе, стало известно, что французская национальная полиция расследует цепь незаконных платежей от Eiffage Genie Civil высокопоставленным чиновникам Министерства по энергетике и воде Анголы.





Утверждается, что предполагаемые откаты были произведены в обмен на покровительство.





Также, говорится, что в дело замешан Рикардо Боржес, племянник министра.





Обвинения в нарушениях основываются на информации, что стали известны несколько фальшивых контрактов между компаниями, у которых не наблюдалась никакой коммерческой деятельности и компаниями, с которыми Министерство по энергетике и воде заключило контракты, такими как AMBERGOL.









AMBERGOL описывает себя как компания, занимающаяся строительством, техобслуживанием и управлением электрических, водных и канализационных установок и наймом.





Одной из компаний, получившей эти платежи, является Plurienergia, которой владеет Рикардо Боржес.





Предполагается, что Plurienergia получила платеж в сумме US$126 тыс. от AMBERGOL. Счет на оплату показывает адрес дома, который принадлежит министру Боржесу.





Другие компании, втянутые в скандал являются фирмами вроде GRD, с многочисленными договорами на оказание услуг, которые были заключены без государственного тендера.





Еще одной компанией является Joel & Filhos Limitada – следователи считают, что она предоставляла услуги для министерства энергетики несмотря на несоответствие юридическим требованиям по участию в государственных тендерах.





Министр Боржес не в первый раз фигурирует в таких обвинениях. Его уже обвиняли в попытках получении взятки в спорной сделке, по которой фирма из США, APR Energy, судилась с ангольским правительством на сумму US$45 млн.





Это стало следствием невыполнения контракта по главному проекту производства электроэнергии для столицы, Луанды.









Боржес становится очередным высокопоставленным лицом, обвиняемым в коррупции за границей, после судебного решения в бывшем метрополии, Португалии, что бывший вице-п зидент, Мануэл Висенте должен предстать перед судом за взяточничество, - обвинение выдвинутое прокурором в феврале 2017 года. Он был обвинен в подкупе судьи в размере US$$810 тыс. с целью оставить без рассмотрения расследования его сделок в нефтяной компании Sonangol Group.





Висенте является советником президента Жуан Лоренсу. Лоренсу пришел к власти в 2017 году.