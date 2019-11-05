Freedom House признала несвободным интернет в Беларуси. В России все еще хуже
Правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах.
Главным абьюзером свободы интернета в мире на сегодня является Китай, но страны СНГ мало отстают от него в перенимании этих практик. Без учета стран Балтии из стран бывшего СССР сегодня свобода интернета есть только в Армении и Грузии, подчеркивают во Freedom House.
Интернет в Кыргызстане и Украине они определяют как "частично свободный", а интернет в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Узбекистане правозащитники считают несвободным.
"Несвободный" интернет означает, что:
1) у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются блокировать некоторые сайты или приложения, а также контролируют доступ в Сеть через провайдеров
2) в стране существует цензура контента и намеренная манипуляция им
3) нарушаются права пользователя: его право на приватность переписки, власти следят за пользователями.
Также пользователей могут преследовать за его действия в Сети, вплоть до тюремного заключения.
Казахстан наряду с Суданом и Бразилией стал "лидером" по ущемлению свободы интернета в последний год. Авторы доклада отдельно отмечают, что власти этой страны:
- неоднократно отключали каналы интернет-связи,
- блокировали более десятка сайтов казахстанских и международных сайтов,
- ограничивали доступ к соцсетям.
И все это – для того чтобы "заглушить" голоса недовольных властями и сорвать мобилизацию активистов на протесты при помощи соцсетей.
Также правительство Казахстана рассматривает возможности монополизации рынка мобильной связи и установки на мобильные устройства программ слежения по образцу соседнего Китая.
Также в декабре 2018-го власти Казахстана приобрели у российской компании оборудование для автоматического мониторинга уровня политической активности в соцсетях, потратив на это $4,3 млн. Компания-разработчик оборудования связана с российской спецслужбой ФСБ.
Правозащитники напоминают также, что несколько человек в Казахстане получили реальные сроки за посты или лайки в соцсетях, которые одобряли деятельность запрещенной в стране политической партии "Демократический выбор Казахстана".
В России прошедший год также стал беспрецедентным по количеству арестов за протесты или выражение своего мнения в Сети и отключению властями сайтов и других интернет-ресурсов.
Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей.
И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.
В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.
Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:
1.Исландия,
2. Эстония,
3. Канада,
4. Германия,
5. Австралия,
6. Великобритания,
7. США,
8. Армения,
19. Грузия.
На последних позициях:
25. Кыргызстан,
32. Украина,
45. Азербайджан,
48. Беларусь,
50. Казахстан,
51. Россия,
58. Узбекистан,
65. Китай.
Источник: currenttime.tv
11:12 05/11/2019
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