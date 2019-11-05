



Главным абьюзером свободы интернета в мире на сегодня является Китай, но страны СНГ мало отстают от него в перенимании этих практик. Без учета стран Балтии из стран бывшего СССР сегодня свобода интернета есть только в Армении и Грузии, подчеркивают во Freedom House.





Интернет в Кыргызстане и Украине они определяют как "частично свободный", а интернет в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Узбекистане правозащитники считают несвободным.





"Несвободный" интернет означает, что:





1) у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются блокировать некоторые сайты или приложения, а также контролируют доступ в Сеть через провайдеров





2) в стране существует цензура контента и намеренная манипуляция им





3) нарушаются права пользователя: его право на приватность переписки, власти следят за пользователями.





Также пользователей могут преследовать за его действия в Сети, вплоть до тюремного заключения.





Казахстан наряду с Суданом и Бразилией стал "лидером" по ущемлению свободы интернета в последний год. Авторы доклада отдельно отмечают, что власти этой страны:





- неоднократно отключали каналы интернет-связи,

- блокировали более десятка сайтов казахстанских и международных сайтов,

- ограничивали доступ к соцсетям.





И все это – для того чтобы "заглушить" голоса недовольных властями и сорвать мобилизацию активистов на протесты при помощи соцсетей.





Также правительство Казахстана рассматривает возможности монополизации рынка мобильной связи и установки на мобильные устройства программ слежения по образцу соседнего Китая.





Также в декабре 2018-го власти Казахстана приобрели у российской компании оборудование для автоматического мониторинга уровня политической активности в соцсетях, потратив на это $4,3 млн. Компания-разработчик оборудования связана с российской спецслужбой ФСБ.





Правозащитники напоминают также, что несколько человек в Казахстане получили реальные сроки за посты или лайки в соцсетях, которые одобряли деятельность запрещенной в стране политической партии "Демократический выбор Казахстана".





В России прошедший год также стал беспрецедентным по количеству арестов за протесты или выражение своего мнения в Сети и отключению властями сайтов и других интернет-ресурсов.





Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей.





И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.





В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.





Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:





1.Исландия,

2. Эстония,

3. Канада,

4. Германия,

5. Австралия,

6. Великобритания,

7. США,

8. Армения,

19. Грузия.









На последних позициях:





25. Кыргызстан,

32. Украина,

45. Азербайджан,

48. Беларусь,

50. Казахстан,

51. Россия,

58. Узбекистан,

65. Китай.