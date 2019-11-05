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Назарбаев хотел сделать Туркистан столицей Казахстана

В ходе визита в Туркистанскую область Нурсултан Назарбаев посетил концерт на площади города и поприветствовал местных жителей, сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.


- С момента обретения независимости я думал о Туркистане в качестве столицы. Но, как известно, ситуация не позволяла это сделать. И вот сейчас этот город стал областным центром, где осуществляется работа по его возрождению. Туркестан - это колыбель тюркского мира. И я уверен, что братские тюркские государства также окажут нам содействие, - сказал Назарбаев.


Туркестан — город на юге Казахстана. Один из древнейших городов Казахстана. Расположен в 160 км к северо-западу от Шымкента. На протяжении многих веков был столицей Казахского ханства. Однако в новейшей истории город обрел сттус областного центра только в прошлом году.

Напомним, что раньше весь этот регион называли Туркестаном, в советское время название было заменено на "Средняя Азия". 
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