



«Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах.





Все больше люблю белорусов, которые понимают что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму. Недаром говорят: оппозиция — это зеркало власти», — прокомментировал фото Игорь Борисов.







