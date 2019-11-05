Вопрос на засыпку: сколько человек без принуждения пришло на встречу с кандидатом?
Фото встречи с избирателями опубликовал в своем Фейсбуке кандидат в депутаты, лидер БСДП "Грамада" Игорь Борисов.
«Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах.
Все больше люблю белорусов, которые понимают что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму. Недаром говорят: оппозиция — это зеркало власти», — прокомментировал фото Игорь Борисов.
10:39 05/11/2019
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