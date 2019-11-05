Лучше быть министрами и собирателями картошки, чем работать

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За 25 лет часть беларуского общества научилась хорошо обманывать (чиновники, силовики, члены избиркомов, журналисты-идеологи, “политики” и т.д.), пишет belprauda.org





Другая часть научилась хорошо обманываться и таких немало. Эта часть считает, что 95% населения не поддерживают Лукашенко, они считают, что при удобном случае окружение Лукашенко “его сдаст”, верят в то, что вот вот и система рухнет. В принципе, вот это второе есть эффект первого.









Важно понять, что значительная часть людей, которая задействована в обслуживании политической системы (а их явно не 5%) и есть сама система. Может они не любят Лукашенко, некоторые, возможно, его ненавидят (но охотно обслуживают систему, и, наверное, скрепя сердце подтасовывают результаты выборов). Все эти люди понимают, что нужны данной системе в данных условиях. Ведь система не нацелена на развитие, на само/выражение, на инициативу, но на простое, пассивное исполнение и обслуживание, что и является гарантом устойчивости последней. Если допустить, что система изменится станет демократической, то целый социальный пласт – от журналистов, до молодых девушек, собирающих картошку станет никому не нужным. Возможно, чиновникам высокого ранга не нравиться, что на них кричат, но зато они сидят в министерских креслах.





Для всех этих людей лучше быть министрами и собирателями картошки при диктаторе-самодуре, чем работать.





Поэтому пока системе (людям), комфортно в системе(!) – она не поменяется (нет системного запроса).







