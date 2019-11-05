Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре будущего года, сообщает ТАСС. Об этом заявил в понедельник в Палате представителей (однопалатном парламенте) островного государства глава кипрского МИД Никос Христодулидис.









"Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов", - информировал руководитель кипрского внешнеполитического ведомства, представляя бюджет МИД на 2020 год парламентскому Комитету по финансам.





Христодулидис дал понять депутатам, что, с учетом наличия на острове буферной зоны ООН, он попросил власти ЕС пока определить, как власти острова смогут "получать доступ к внутренней информации ЕС, чтобы обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр".





Республика Кипр с 2004 года является членом ЕС, а с 2008 года - членом зоны хождения евро.



