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Станислав Зась с польским коллегой Павлом Солохом обсудили международную безопасность

В Бресте государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась провел переговоры с государственным секретарем, руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Об этом сообщает БелТА.

Руководители ведомств Станислав Зась и Павел Солох в городе над Бугом обсудили вопросы белорусско-польского взаимодействия в области вопросов международной и региональной безопасности. А также затронули ситуацию в сфере контроля над вооружением, передает "Белсат".

Последний раз наедине Зась и Солох встречались 30 августа в Варшаве. Стороны, как отмечало польское ведомство, рассматривали вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. А 31 августа в столице Польши Станислав Зась встречался с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.
Источник: СК/ИР belsat.eu
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