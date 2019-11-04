Настя Рыбка собирается идти в беларуский парламент
Скандально знаменитая Настя Рыбка дала интервью TUT.BY в котором она рассказала, что планирует баллотироваться в депутаты.
— ВЫ НЕ ДОГОВОРИЛИ О ТОМ, КАКИЕ У ВАС ЦЕЛИ И КАК ВАМ ВИДИТСЯ СВОЕ БУДУЩЕЕ.
— Прекрасно видится. Я записала сейчас два трека, буду записывать третий. Снимаю клип с известным режиссером. В музыке буду точно двигаться дальше. В политике в этом году не успела. Хотела пойти в муниципальные депутаты.
— ПОЧЕМУ ХОТЕЛИ ПОЙТИ?
— Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, беларусам нужен такой человек.
— СТОП. ВЫ ХОТЕЛИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСКИЙ ПАРЛАМЕНТ? Я ДУМАЛА, ВЫ ПРО ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ МОСКВЫ ГОВОРИЛИ.
— Конечно. Я же гражданка Беларуси. Мне не пофиг на свою страну.
— ВЫ БЫВАЕТЕ ЗДЕСЬ НЕЧАСТО, КАК ГОВОРИЛИ. КАЖЕТСЯ, ВЫ НЕ СИЛЬНО ВОВЛЕЧЕНЫ В МЕСТНУЮ ПОВЕСТКУ.
— Наша политика сейчас по большому счету происходит онлайн. Если ты живешь в Москве, нет проблемы почитать беларуские новости, проанализировать законы, пообщаться с людьми, которые здесь находятся, посмотреть, как они живут. Я стараюсь общаться все-таки с простыми ребятами, которые не оторваны от жизни и не живут в облаках.
18:03 04/11/2019
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