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Настя Рыбка собирается идти в беларуский парламент

Скандально знаменитая Настя Рыбка дала интервью TUT.BY в котором она рассказала, что планирует баллотироваться в депутаты.

— ВЫ НЕ ДОГОВОРИЛИ О ТОМ, КАКИЕ У ВАС ЦЕЛИ И КАК ВАМ ВИДИТСЯ СВОЕ БУДУЩЕЕ.

— Прекрасно видится. Я записала сейчас два трека, буду записывать третий. Снимаю клип с известным режиссером. В музыке буду точно двигаться дальше. В политике в этом году не успела. Хотела пойти в муниципальные депутаты.

— ПОЧЕМУ ХОТЕЛИ ПОЙТИ?

— Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, беларусам нужен такой человек.

— СТОП. ВЫ ХОТЕЛИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСКИЙ ПАРЛАМЕНТ? Я ДУМАЛА, ВЫ ПРО ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ МОСКВЫ ГОВОРИЛИ.

— Конечно. Я же гражданка Беларуси. Мне не пофиг на свою страну.


— ВЫ БЫВАЕТЕ ЗДЕСЬ НЕЧАСТО, КАК ГОВОРИЛИ. КАЖЕТСЯ, ВЫ НЕ СИЛЬНО ВОВЛЕЧЕНЫ В МЕСТНУЮ ПОВЕСТКУ.

— Наша политика сейчас по большому счету происходит онлайн. Если ты живешь в Москве, нет проблемы почитать беларуские новости, проанализировать законы, пообщаться с людьми, которые здесь находятся, посмотреть, как они живут. Я стараюсь общаться все-таки с простыми ребятами, которые не оторваны от жизни и не живут в облаках.
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