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Судейско-милицейский беспредел: сначала избили, а потом присудили штраф!

Избитого накануне в Куропатах лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича оштрафовали на 1657 рублей. Его брата - на 510 рублей

Судейско-милицейский беспредел: сначала избили, а потом присудили штраф!
В суде Минского района 4 ноября проходят административные процессы в отношении защитников Куропат, в связи с дракой, произошедшей возле ресторана «Поедем поедим» днем ​​ранее, передает радио Свабода.

Первым судили Дениса Урбановича - лидера «Молодого фронта». Активиста признали виновным в неподчинении милиции и мелком хулиганстве (ст. 17.1 и 23.4 КоАП РБ), оштрафовали на 1657 рублей (65 базовых величин).

По версии суда, это он совершил драку на входе в ресторан, кричал и нарушал общественный порядок. Против него свидетельствовала директор ресторана Светлана Дубкова, охранники Николай Красоткин и Виктор Юневич (оба бывшие милиционеры - на фото ниже).


Урбанович не признал вину. По его словам, драку у входа в ресторан спровоцировали охранники заведения. Урбанович просил допросить в суде сотрудников ОМОН, которые фигурируют в протоколе на него.

Действия этих милиционеров активист назвал «преступными» и объяснил, что они избивали его, «крутили шею» в автомобиле, когда везли из Куропат в участок. По словам Урбановича, они были не в спецформе. Судья Алексей Кропачев это ходатайство не удовлетворил.

У Дениса Урбановича травмирован позвонок шеи, на шее у него наложен бинт, он с трудом поворачивает голову. Активист сказал, что в милиции отказались принимать его заявление на действия ОМОНа при его задержании.

После Дениса Урбановича судья Кропачев разглядел дело брата активиста, Максима Урбановича. Ему назначен штраф в 510 рублей (20 базовых). Против активиста свидетельствовали те же свидетели, которых опросили на процессе против его брата: охранники и директор ресторана, а также участковый милиционер Алексей Овчинников.

Также 4 ноября имеют судить активистов Виталия Тригубова и Валерия Рябцева (на суд против последнего вызваны те же свидетели). Административный процесс против кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича, как он сам думает, состоится позже в Московском районном суде.


***

3 ноября, вскоре после митинга в Куропатах, у входа в ресторан «Поедем поедим», который находится рядом с народным мемориалом, произошло столкновение пикетчиков с охранниками заведения. 


Вызванный администрацией ресторана наряд милиции задержал шестерых активистов и доставил их в Боровлянский отделение милиции. Активисты говорят, что пострадали от охранников и что их тоже били в милицейском автомобиле. 

Председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович из участка был отвезен в боровлянскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а после снова задержали. Телефонной связи с ним после этого не было, до суда они были в изоляторе временного содержания.
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