Медведев жестко ответил Лукашенко по поводу "чужих войн"





"Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю — жили на территории современной России или Беларуси, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков.





Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — отметил Медведев на пресс-конференции после встречи АСЕАН в Бангкоке, передает РИА Новости.

















"Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено.





Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору.





Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули", - сказал тогда Лукашенко.