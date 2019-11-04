Медведев жестко ответил Лукашенко по поводу "чужих войн"
Российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
"Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю — жили на территории современной России или Беларуси, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков.
Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — отметил Медведев на пресс-конференции после встречи АСЕАН в Бангкоке, передает РИА Новости.
Напомним, в конце октября Лукашенко, комментируя размещение Вооруженных сил США в Литве, заявил, что белорусы "навоевались в чужих войнах" и "всегда теряли больше, чем кто-либо", поэтому "страница войн для белорусского народа уже перевернута".
А за несколько дней до этого в интервью казахстанскому агентству "Хабар" он назвал "не нашими войнами" в том числе и ВОВ:
"Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено.
Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору.
Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули", - сказал тогда Лукашенко.
"Белорусский партизан"
16:14 04/11/2019
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